Super Bock quer oferecer-lhe um frigorífico? Tenha cuidado… é burla!

Como temos vindo a alertar, o que não faltam para aí são burlas para tentar roubar dados e dinheiro às vítimas. Um dos mais recentes esquemas vem em nome da Super Bock que, segundo a mensagem, tem 2500 frigoríficos para oferecer. Se receber esta mensagem, apague!

Mensagem em nome da Super Bock é burla!

As burlas estão cada vez mais evoluídas, e esta que envolve o nome da Super Bock é um exemplo disso. Primeiro a vítima recebe um link com a indicação que a Super Bock tem 2500 frigoríficos para oferecer. São feitas 4 questões e depois a vítima é levada para uma interface que obriga a partilhas sucessivas do esquema fraudulento.

Na prática, a vítima passa também a contribuir para o aumento do alcance da burla. Depois de ter de fazer mais de 10 partilhas pelos canais do WhatsApp, a vítima passa a ter a possibilidade de dar os seus dados para lhe mandarem o frigorífico ganho. De referir que a interface só permite passar para um próximo passo quando a barra de partilhas estiver nos 100%.

De reparar que para convencer as vítimas da veracidade do esquema, os comentários são todos positivos, como pessoas inclusive a dizer que já receberam o frigorífico. Por fim, o esquema de phishing! Irá aparecer uma interface que irá solicitar os seus dados. Mais uma vez o pedido de 2 euros (para a vítima pensar que são apenas 2 euros e se for uma burla também são apenas 2 euros que perde... mas na verdade, o que os burlões querem é os seus dados.

O phishing é um tipo de ataque que recorre a técnicas de engenharia social para obter informação sensível de uma vítima através de email. Quando esta técnica de burla é utilizada através de SMS é designada de smishing. Caso seja phishing, recorrendo a uma chamada telefónica, designa-se de vishing.