Ainda que lançado de forma não totalmente aberta a todos, o Threads tem estado a ser um verdadeiro sucesso. Em poucas horas cativou muitos utilizadores, que querem experimentar a novidade. Agora, surgiu uma má notícia. Quem quiser apagar a sua conta do Threads vai ter de eliminar também a sua conta do Instagram.

Como é normal na maioria dos casos, muitos dos que experimentam as novas redes sociais acabam por não ficar presentes. A decisão correta neste caso é eliminar a conta, ainda que nem sempre seja simples ou sequer possível, por requerer muitos passos e autorizações.

Esta situação tem agora um novo expoente, com o que o Threads trouxe. A sua proximidade com o Instagram leva a que a decisão de eliminar a conta tenha um efeito que ninguém pretende Falamos do eliminar da conta do Instagram que está associada.

I deactivated my threads account already but it turns out you can’t delete your threads account *without also deleting your Instagram account* so maybe just don’t sign up! — emily hughes ✨ (@emilyhughes) July 6, 2023

O cenário está a ser descrito por muitos utilizadores, que depois de testarem o Threads decidiram remover as suas contas. O espanto é geral quando percebem que ao dar esse passo a conta do Instagram terá o mesmo fim.

Ainda que não seja claramente público, esta dependência está clara nas regras que são apresentadas aos utilizadores. A meta deixa claro que "pode desativar seu perfil do Threads a qualquer momento, mas o seu perfil do Threads só pode ser excluído excluindo sua conta do Instagram".

A maioria tem optado pela solução proposta e que passa por desativar o perfil do Threads. Só desta forma a conta do Instagram é mantida. Tudo é provocado pela utilização da rede social dedicada à fotografia para ter esta nova proposta de rede social.

Ainda apenas limitada a alguns países, e claramente fora da Europa, o Threads terá ainda que provar aos seus potenciais utilizadores que é realmente uma alternativa ao Twitter. A Meta aposta de forma muito forte nesta sua nova rede e quer que esta cresça dentro dos seus utilizadores, mas também com o atrair novos.