Dica: Sem espaço no Android? Escolha onde guardar os filmes do Netflix

O espaço de armazenamento no Android é sempre escasso e em especial para quem usa apps como o Netflix. Este serviço de streaming de vídeo pode ocupar vários GB de espaço se forem descarregados muitos conteúdos.

Como fazer a gestão destes pode não ser simples, a app tem uma opção muito útil para quem tem um cartão de memória ou uma pen USB que possa ligar ao Android. Com uma simples opção podem escolher onde guardar os filmes do Netflix.

Gerir o armazenamento no Android

Apesar de já não ser muito comum, ainda existem smartphones Android com pouco espaço disponível para os utilizadores. Assim, e de forma recorrente, os utilizadores precisam gerir o espaço de forma muito cuidada e criteriosa.

Apps como o Netflix ou o Spotify podem ser complicadas de usar, caso deixem presentes ficheiros para ver ou ouvir mais tarde. Isso pode não impedir a utilização, mas requer alguns cuidados. Caso exista um cartão SD ou uma pen USB presente no Android, tudo fica mais simples.

Netflix pode ocupar muito espaço

Para alterar o local onde guardam os filmes do Netflix, devem abrir a app e depois carregar na zona superior, onde está a imagem do avatar do utilizador. De seguida, e na nova área, devem escolher a opção Definições da aplicação.

Nesta área têm acesso a alguma informação importante. A mais relevante destas é mesmo o espaço ocupado, tanto no smartphone como no que o Netflix está a gerar. Para alterar a localização devem escolher a opção Localização das transferências.

Guardar os filmes num cartão SD ou numa pen

Isto levará a que seja aberto um pop-up onde o utilizador terá à disposição os diferentes tipos de armazenamento do seu smartphone Android. Presente deverá estar o cartão SD ou a pen USB, devendo ser escolhido o que querem usar de futuro. Lembrem-se que se o removerem, o Netflix não funcionará bem.

É desta forma simples que podem ganhar espaço no smartphone Android. Mudam apenas a localização onde o Netflix guarda as suas descargas e todo o espaço ocupado até agora é simplesmente libertado.