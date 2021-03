WhatsApp Pay já é permitido no Brasil depois de uma luta com a banca

O WhatsApp Pay é um serviço que permite aos utilizadores a transferência de dinheiro através das mensagens no WhatsApp. Assim, além de poder enviar dinheiro aos contactos, os utilizadores poderão fazer pagamentos de produtos e serviços de empresas no WhatsApp Business. Recorrendo à plataforma Facebook Pay, esta modalidade não tem taxas associadas. Depois de ter sido apresentado em 2020, o serviço só agora ficou disponível após resolvidas as preocupações anticompetitivas.

O Banco Central do Brasil estava a adiar esta decisão pelo receio que a plataforma prejudicasse os bancos e outros serviços financeiros eletrónicos locais.

WhatsApp Pay chegou ao Brasil, mas não ficará por ali

Depois de vários meses a tentar debelar um problema criado pela incerteza do Banco Central do Brasil, a plataforma de pagamentos WhatsApp Pay está finalmente disponível no Brasil. O regulador deste mercado estava preocupado que a dimensão dos 120 milhões de utilizadores do WhatsApp no país fosse prejudicar outros players que gravitam em torno deste modelo de negócio.

Embora o Banco Central do Brasil não tivesse a intenção de banir permanentemente o sistema de pagamento do WhatsApp, queria, contudo, garantir que o Facebook não usasse a sua influência para reduzir a competitividade, além de outras preocupações com a privacidade de dados. Aliás, as preocupações poderiam ter alguma razão de ser, até porque, à data de lançamento, o Facebook instalou o serviço no Brasil sem ter autorização para operar como instituição financeira.

Conforme relatado pela Reuters, o Facebook obteve na terça-feira a autorização necessária para oferecer transações ponto a ponto no Brasil através do WhatsApp. Um porta-voz do WhatsApp disse que a empresa quer reativar a plataforma no Brasil “o mais rápido possível”.

É importante ressaltar que, pelo menos por enquanto, o Facebook não opera como um banco independente. Em vez disso, requer um cartão MasterCard ou Visa para adicionar fundos.

Assim, para o utilizador ter acesso a este novo serviço terá de configurar um cartão de débito ou crédito na plataforma.

A decisão do Banco Central do Brasil sobre o WhatsApp Pay pode ter mudado após o lançamento do PIX, um novo sistema de pagamento local que está integrado com todos os bancos brasileiros e oferece transferências grátis e instantâneas.

Um mercado financeiro que está a mudar para outras plataformas

O Facebook Pay e o WhatsApp Pay funcionam de maneira semelhante ao Apple Cash, que é integrado ao iMessage (Mensagens) e permite que os utilizadores de dispositivos Apple enviem e recebam dinheiro facilmente para outras pessoas. O Apple Cash, entretanto, continua disponível exclusivamente nos Estados Unidos.

Esta forma fácil de enviar, solicitar e pagar através de uma simples mensagem num chat, trará uma dimensão completamente renovada ao mundo das transações financeiras. Eventualmente, este serviço acabará por chegar igualmente a outros países, como Portugal, por exemplo.