iPhone 11 passou 6 meses no fundo de um lago… e ainda funciona!

As novas tecnologias estão cada vez mais bem preparadas para lidar e sobreviver aos desafios do nosso dia-a-dia. E esta é uma parte integrante da inovação destes equipamentos que, assim, devem ser resistentes e, sobretudo, servir o cliente.

A história que se segue é um bom exemplo disso mesmo. Um mergulhador do Canadá descobriu recentemente um iPhone 11 que esteve no fundo de um lago durante 6 meses. E o mais incrível é que o telefone ainda funciona.

Descoberto iPhone 11 que estava há 6 meses no fundo de um lago

O mergulhador Clayton Helkenberg e a sua esposa Heather, descobriram recentemente um iPhone 11 que se encontrava no fundo do Lago Harrison, no Canadá. O mais surpreendente é que, após recuperar e limpar o telefone, verificaram que o equipamento ainda funcionava. Depois ligaram com sucesso o iPhone 11 e conseguiram encontrar o seu dono.

Depois de retirar o iPhone 11 de cor branca, o mergulhador colocou-o num recipiente com sílica para o secar e limpar. O telefone ainda funciona e a bateria encontrava-se a 96%. Por sua vez o altifalante deixou de funcionar.

Helkenberg retirou o cartão SIM e colocou-o noutro telefone para recuperar alguns contactos e encontrar o dono.

Estima-se que o iPhone 11 tenha ficado então durante 6 meses numa profundidade de cerca de 2 metros. O equipamento da Apple conta com uma certificação IP68, o que significa que é capaz de aguentar até 30 minutos numa profundidade de 2 metros.

Helkenberg e a sua esposa mergulham com frequência na tentativa de limpar o lixo que se encontra no fundo do lago. O casal tem um canal no YouTube onde regista e divulga as suas atividades. E nessa conta podemos então ver o registo da recuperação deste iPhone 11 que estava perdido.

Veja o vídeo:

Mas o smartphone da Apple não foi o único item a ser retirado das água. Helkenberg recuperou ainda vários pares de óculos, roupas, garrafas, talheres e muitos outros objetos.

Fatameh Ghodsi vive em Vancouver (Canadá) e é então a dona deste iPhone 11 que julgava perdido para sempre. Segundo ela, esteve no parque em setembro de 2020, onde tirou muitas fotografias com o smartphone da Apple. No entanto, ao andar de barco no lago, o iPhone 11 escorregou e caiu na água.

Apesar de uma equipa ainda ter tentado recuperar o smartphone caído em águas profundas, verificou-se que essa era uma tarefa impossível de alcançar naquele momento. Desta forma, Fatameh Ghodsi acabou por comprar um novo iPhone, recuperando algumas fotografias, contactos e informações da sua conta.

