iPhone X submerso há 6 dias a 15 metros de profundidade ainda funciona

Um marinheiro inglês deixou recentemente o seu iPhone X cair ao mar. Mas após 6 dias de buscas, o iPhone que estava submerso a 15 metros de profundidade, foi encontrado e surpreendentemente continua a funcionar.

O insólito aconteceu na cidade inglesa Scarborough, que se encontra na costa do Mar do Norte no Condado de North Yorkshire. As imagens partilhadas pelo marinheiro mostram o estado degradante em que o smartphone se encontrava, mas o importante é que poderá continuar a usufruir do equipamento mesmo assim.

iPhone X continua a funcionar depois de estar 6 dias submerso

Ben Schofield é um marinheiro de 35 anos que pertence aos Dunkirk Little Ships e que, recentemente, deixou o seu iPhone X cair ao mar. Durante o sucedido, o marinheiro encontrava-se a trabalhar num navio-museu, mas não teve sucesso na tentativa de encontrar o dispositivo. Assim, Schofield planeou uma busca mais intensiva durante a maré baixa.

Felizmente o iPhone foi encontrado passados 6 dias, tempo durante o qual o equipamento esteve submerso a 15 metros de profundidade. Mas o facto mais caricato e surpreendente, é que o smartphone estava a funcionar e tinha ainda 3% de bateria disponível.

Ao ser encontrado, o iPhone X estava coberto de lama, mas Schofield limpou-o cuidadosamente, removeu todos os resíduos nomeadamente da porta de entrada lightning e deixou o telefone a secar.

Segundo refere o marinheiro:

Fui mostrar o equipamento ao meu chefe e senti-o a vibrar na minha mão. Para minha surpresa, ainda continuava a funcionar. Tinha apenas 3% de bateria, eu liguei-o e comecei a carregá-lo. Tudo funcionava. Contactei a Apple e eles não podiam acreditar. Acharam que a areia possa ter preenchido as entradas e isso preservou o equipamento.

O iPhone X conta com uma certificação à prova de água IP67, mas a Apple garante o funcionamento do equipamento apenas até 30 minutos submerso no máximo a 1 metro de profundidade. No entanto o smartphone de Ben Schofield mostrou ser um dispositivo bastante resistente, ultrapassando todos esses limites.

E caso o seu smartphone caia à água, já sabe o que deve fazer? Deixamos uma ajuda que pode salvar a vida do seu equipamento.