Baby II – o (mini) carro elétrico da Bugatti por 30 mil euros

A Bugatti criou um “brinquedo” de uma réplica elétrica do Baby original. O Baby II é um novo carro elétrico a pensar nos adolescentes, a partir dos 14 anos, com o objetivo de convidar uma “nova geração de entusiastas a apaixonar-se pelo maravilhoso mundo da Bugatti”, segundo as palavras do CEO da marca.

O carro para crianças, mas que qualquer adulto vai querer conduzir.

Um presente para os mais novos… por 30 mil euros

A Bugatti anunciou o seu Baby II, trata-se de uma réplica, à escala do Baby original, criado por Ettore Bugatti, fundador da empresa, para o seu filho em 1926. Esta nova proposta é 25% mais pequena que o Type 35 e é dirigido a jovens crianças, a partir dos 14 anos. Ainda assim, quem impede um adulto de ter um brinquedo destes?

Stephen Winkelmann, o CEO da Bugatti, referiu que este lançamento tem como objetivo começar a criar uma pequena legião de amantes da marca, já desde cedo.

Os 500 mini carros elétricos Bugatti fabricados, foram vendidos de forma imediata no Salão de Genebra, no entanto, por causa da pandemia, foram vários os compradores que desistiram da compra, tendo ficado novamente disponíveis para os primeiros que revelarem interesse pelo brinquedo.

Bugatti Baby II

O mais barato dos três modelos do Bugatti Baby II disponível custa 30 mil euros. Tem uma carroçaria em fibra e a bateria é de de 1,4 kWh. Além disso, está limitado a 20km/h, no modo Novice, mas pode atingir os 50km/h em modo Expert.

Depois existe o modeo Vitesse com bateria de 2,8kWh e motor de 13,4 CV, também com carroçaria de fibra de carbono. Neste caso já pode atingir uma velocidade máxima de 68km/h, podendo chegar dos 0 ao 60 km/h em apenas 6 segundos. Este é um pouco mais caro… 43 mil euros.

O último modelo de 58500 euros é igual ao Vitesse, o Pur Sang, mas a construção é em alumínio, tal como o Type 35 original. Existem outros detalhes que remetem de forma mais fiel ao original.