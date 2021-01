Um Tesla por cerca de 20 mil euros? “Low cost” poderá chegar em 2022

A gigante Tesla continua na vanguarda do segmento elétrico. A oferta já é variada e para todos os bolsos! Com o Model 3, a empresa de Elon Musk tentou entrar no segmento “low cost”, mas já percebeu que a fasquia está bem mais abaixo.

De acordo com informações recentes, a Tesla deverá lançar em breve um Tesla que custa 25 mil dólares (cerca de 20 mil euros).

O carro elétrico de 25 mil dólares, anunciado recentemente pela Tesla, pode chegar mais cedo do que pensávamos, de acordo com documentos recém-revelados sobre a Gigafactory Shanghai. No ano passado, Elon Musk referiu que um Tesla equipado com uma nova geração de baterias poderá ser vendido a partir de 25.000 dólares.

Musk referiu que este novo carro elétrico poderia chegar ao mercado dentro de três anos, quando a empresa aumentasse a produção da sua nova célula de bateria.

No entanto, de acordo com os documentos da Gigafactory Shanghai submetidos ao governo, a Tesla tem planos para um terceiro modelo mais barato já em 2022 (via Weibo e traduzido do chinês):

According to the Tesla Gigafactory construction project document exposed on the Internet, Tesla’s new domestic models will be directly produced in the Shanghai Gigafactory. The positioning and selling price will be lower than its Model 3, and the price of the new car is expected to remain unchanged. Between RMB 160,000 and RMB 200,000, mass production and delivery may be as early as 2022.