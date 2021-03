Asus ROG Phone 5 – Um smartphone de topo em 2021 pode ser tão frágil?

A Asus lançou recentemente o smartphone gaming ROG Phone 5. Estamos perante um smartphone topo de gama, com processador Snapdragon 888, ecrã AMOLED de 6,78″ com taxa de atualização de 144Hz e proteção Gorilla Glass Victus. A sua câmara principal é de 64 MP e ainda tem uma enorme bateria de 6000 mAh. Tudo isto e muito mais, pode ser encontrado a partir de 800 € (até mais de 1200 €).

Apesar de tudo, o ROG Phone 5 não passou nos testes de resistência como outros smartphones de topo têm passado com distinção. Será que em 2021 este cenário é aceitável?

Asus ROG Phone 5 – As especificações do topo de gama gaming

O Asus ROG Phone 5 apresenta-se como um smartphone de topo dedicado ao universo gaming. Além do seu design ainda oferece acessórios e funcionalidades especiais a pensar no universo dos jogos.

Vem, portanto, equipado com o Snapdragon 888 e está disponível com 8/12/16 GB de RAM garantindo um desempenho de excelência. Quanto a isso não há dúvidas. Oferece som em stereo com DTS e dois amplificadores dedicados, e tem jack de áudio. Integra Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.2, NFC, sensor de impressões digitais por baixo do ecrã e ainda vem equipado com Android 11 (ROG UI).

O ecrã AMOLED é de 6,78″ com taxa de atualização de 144Hz e proteção Gorilla Glass Victus. Sobre proteção, temos ainda a traseira com vidro com Gorilla Glass 3 e a estrutura é em alumínio.

A bateria tem 6000 mAh, para garantir muitas horas de jogo, e ainda tem tecnologia de carregamento rápido de 65W. Os valores de carregamento anunciados pela marca são impressionantes, assim, em 30 minutos carregará 70% da bateria.

Por fim, resta falar das câmaras. Na frente há uma de 24 MP que grava a 1080p. Na traseira, existem três câmaras de 64 MP (wide) + 13 MP (ultra wide) + 5 MP (Macro) e grava vídeo numa resolução máxima de 8K a 30 fps.

Ora, perante tudo isto, o que é que pode haver de errado com o Asus ROG Phone 5?

Asus ROG Phone 5 chumba no teste de resistência

JerryRigEverything é uma referência no YouTube no que respeita a testes de resistência a smartphones e no esmiuçar dos seus componentes. É claro que um dos mais recentes topos de gama do mercado não podia faltar à chamada. Contudo, os resultados não são nada animadores para a marca.

Temos visto os smartphones de topo a chegar às mãos de Zack Nelson e a serem submetidos aos seus testes de resistência e a passar com distinção. O cenário agora é diferente.

Apesar da construção em metal e do acabamento do vidro com proteção Gorilla Glass, a estrutura tem um ponto específico que coloca em causa a resistência de toda a estrutura, dobrando com a pressão feita apenas pelas mãos. Em concreto, na lateral do Asus ROG Phone 5 existe uma antena e como tal, a estrutura em metal é interrompida e é por aí que o smartphone acaba por dobrar com relativa facilidade. A isto junta-se a porta USB auxiliar colocada na lateral, fragilizando ainda mais este ponto central.

Além disso, a traseira estilhaça completamente, o que não é de todo aceitável nos dias que correm para uma modelo com este preço.