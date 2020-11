Apple vai lançar o macOS Big Sur amanhã dia 12 de novembro

Depois de mais um evento onde deu a conhecer o novo processador M1 e lançou vários produtos com esta tecnologia, entre eles o MacBook Pro e MacBook Air, a Apple irá disponibilizar o sistema operativo macOS Big Sur. Os novos computadores apresentados já podem ser encomendados e começarão a ser entregues a partir do dia 17 deste mês.

O novo sistema operativo, apresentado na WWDC 2020, vem formalizar uma união de tecnologias entre os sistemas anteriores com processadores da Intel e a tecnologia acabada de lançar. Desta forma, nota-se igualmente uma aposta crescente no conceito de ecossistema.

macOS Big Sur é um sistema mais rápido, mais otimizado e agregador

O próximo sistema operativo da Apple, macOS Big Sur, será lançado a 12 de novembro, segundo anunciou ontem a empresa de Cupertino. Assim, o Big Sur – que permanece com o esquema de nomenclatura da empresa com o tema Califórnia – chegará com uma renovada interface de utilizador, novas funcionalidades e melhorias de desempenho.

Muitas das funcionalidades do iOS 14 estão a ser retratadas. Percebe-se uma melhoria do envio de mensagens e respostas em linha, novas funcionalidades na app Mapas, melhorias no FaceTime e muito mais. O novo software Apple também vem com uma nova Central de Controlo, com acesso rápido ao brilho, volume, Wi-Fi, e Bluetooth.

Mais iOS no macOS Big Sur e muito mais ecossistema

O Safari também recebe uma muito necessária “mão de tinta”. Como tal, este chega-nos com diferentes características de privacidade e segurança. Além disso, a Apple desenvolveu o rastreio de inteligência incorporada que impede que os rastreadores sigam o cibernauta através da web. Também inseriu tecnologia para monitorização de palavras-passe para poupar o utilizador da utilização de palavras-passe anteriormente infringidas.

Depois de usarmos a versão beta até a este preciso momento, podemos afirmar que há muitas e boas novidades e uma aproximação clara ao iOS/iPadOS. Assim, se pretende instalar o macOS Big Sur, saiba que este é suportado por máquinas Mac e Mackbook que datam de 2013 até aos dias de hoje.