O que é uma VPN e porque é tão procurada hoje em dia?

O que é uma VPN? É uma daquelas questões que frequentemente chegam até ao nosso consultório e que já aqui falamos em várias ocasiões, mas a verdade, mais que nunca hoje em dia nunca se justificou tanto o uso de uma.

Assim, hoje apresentamos a Surfshark, como uma das principais referências VPN do mercado e cujas características merecem toda a diferença quando comparada com as demais. Conheçamos o porquê.

O que é uma VPN?

Primeiramente, numa aceção ampla, podemos definir uma VPN ou rede virtual privada (virtual private network, VPN) como sendo um serviço que permite se conectar à internet através de um túnel encriptado, garantindo a privacidade online e proteção dos dados sensíveis.

Do mesmo modo, as VPNs são comummente usadas para:

proteger as conexões a hotspots públicos de Wi-fi,

Ocultar endereços IP

Tornar navegação pela Internet privada.

Protocolos VPN

Todavia, existem algumas formas diferentes de criar uma ligação VPN. Uma das mais conhecidas é a OpenVPN, cuja reputação de rapidez e fiabilidade precedem-lhe.

Contudo, mais importante ainda, é o facto de a Surfshark oferecer ligação OpenVPN nas suas aplicações Android, iOS, Linux, e Windows, sendo que o protocolo IKEv2 também está disponível em todas as plataformas, sendo mesmo o padrão para MacOS.

Quem pode ou deve usar uma VPN?

Frequentemente, existem dúvidas sobre a quem se destina o uso de uma VPN ou até mesmo se se justifica tal. Reunimos abaixo alguns exemplos que podem perfeitamente elucidar o caso de cada um dos leitores:

Geeks da privacidade

Por outras palavras, é aquela pessoa que adora o controlo sobre quem vê e faz o quê enquanto navega pela Internet, tentando sempre controlar a privacidade.

Então, uma VPN protegerá todos os nossos dados e garante a não exposição online.

Devotos da segurança

Sem dúvida, nunca é demais tomar passos extras para se proteger online. É exatamente o que criptografia líder de mercado AES-256-GCM faz e, por consequência incluída na Surfshark.

Ativistas de direitos humanos

Em alguns países, a liberdade de expressão nem sempre é considerada. Então, ao ocultar a identidade, é possível ultrapassar a censura e f«comunicar com o mundo através de uma VPN.

Fãs de desportos

Eventualmente, uma ida ao estrangeiro pode limitar a visualização dos nossos jogos preferidos no país natal. Com uma VPN isso deixa de acontecer e iremos continuar a poder visualizar os nossos desportos favoritos em qualquer lugar do mundo.

Viajantes

Ao mesmo tempo, para quem viaja, seja por lazer, seja profissionalmente, é frequente a necessidade de usar um Wi-Fi público. Assim, de forma a não comprometer a segurança é sempre recomendado o uso de uma VPN sempre que se ligar a redes públicas.

Jogadores

O uso de uma VPN permite aproveitar o lançamento de jogos antes mesmo de estarem disponíveis no nosso país de origem. Permite mesmo obter os melhores preços de jogos e jogar com amigos internacionais nos mesmo servidores.

Cinema e Series

Analogamente a outras opções de VPN, com a Surfshark vai ser possível conectar a um servidor VPN de um país diferente para aproveitar bibliotecas de serviços de streaming como:

Netflix,

BBC iPlayer,

Disney Plus

entre outros.

Torrent e P2P

Apesar de estar a perder claro terreno, face a outras alternativas, com uma VPN o uso de torrents via P2P é possível e salvaguardado pelo anonimato de uma VPN

Visão geral

Em síntese, graças ao seu serviço e rápidos servidores, é muito para a Surfshark se tornar numa das melhores VPNs do mercado.

Portanto, sempre com os olhos colocados nos utilizadores, fatores com a segurança, streaming e suporte são tidas altamente em conta e sempre com uma qualidade de serviço bastante acima da média.

Nunca é demais terminar com as principais vantagens que podemos usufruir com esta VPN:

Oferece extensões para Chrome e Firefox;

Aceita Bitcoin e oferece garantia de reembolso de 30 dias;

Dispositivos ilimitados;

Suporta partilha P2P;

Suporte 24/7 via chat em tempo real;

Compatível com Amazon Fire TV;

Bloqueador de anúncios CleanWeb;

Política antilogs;

Kill switch;

DNS de conhecimento zero e criptografia robusta.

Resta desejar boas navegações!