Photoshop adiciona suporte nativo para Apple M1 e consegue desempenho 1.5X mais rápido

O Mac M1 está a desafiar as empresas de software para irem mais além no desenvolvimento dos seus produtos. Várias empresas, como a Microsoft, Google, entre outras, estão a adaptar as suas aplicações para a nova arquitetura. Conforme se tem visto, os Apple Silicon possibilitam um maior desempenho no menos consumo de energia. Agora foi a vez do Photoshop dar suporte aos novos processadores e conseguir um desempenho 1.5X superior.

Apesar de ainda não haver muito software “feito à medida” para os M1, a verdade é que a Apple resolveu bem o problema. Há pessoas que usam e nem dão conta que estão a usar software “virtualizado”.

Apple Silicon já tem Photoshop “dedicado”

Mas então… o Photoshop ainda não estava otimizado para os Macs com M1? O software de edição de imagem mais popular do mundo, que já funcionava bem no Apple Silicon através da emulação Rosetta 2, agora corre 1,5X mais rápido nos Macs M1 graças a uma atualização de suporte nativo à arquitetura ARM.

Se quer provar isso mesmo, então abra o Adobe Creative Cloud e atualize para a versão mais recente do Photoshop agora.

Segundo a Adobe, as melhorias de desempenho oferecidas pela última atualização do Photoshop são percetíveis no Apple Silicon, especialmente durante a inicialização do Photoshop. Um teste rápido para perceber a melhoria é executar ferramentas intensivas como “Preenchimento sensível ao conteúdo” e ao guardar ou abrir documentos.

Adobe: Novos recursos estão já disponíveis

Apesar de já haver um avanço, atente que alguns recursos cloud ficaram de fora, para já. Por exemplo, a Adobe deixou alguns recursos como “convite para editar documentos na cloud” e “sincronização predefinida” da versão mais recente do Photoshop. No entanto, também trouxe algo novo.

Esta versão traz um novo recurso de “super resolução” através do plugin Camera Raw. O utilizador pode usar a ferramenta de “super resolução” para aprimorar instantaneamente imagens de baixa qualidade com a ajuda da IA. A Adobe diz que “super resolução” eventualmente chegará no Lightroom e no Lightroom Classic.

iPad também recebe novidades

Junto com a atualização M1, a Adobe lançou uma atualização do Photoshop para iPad que permite que trabalhar em documentos na cloud enquanto estiver offline. A atualização também inclui um recurso de “histórico de versão de documentos na cloud”, caso o utilizador precise reverter para uma versão mais antiga dos ficheiros em que está a trabalhar.

São muitas e boas novidades que chegam para os utilizadores de Mac vindas do mais popular software de edição de imagem.