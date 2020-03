Características do OnePlus 8 e 8 Pro reveladas ao detalhe

Com os novos OnePlus 8 a serem lançadas já em abril, são cada vez mais as informações que têm sido lançadas destes modelos.

No entanto, pouco ficou agora por saber, depois de ser publicada a lista detalhada de características do OnePlus 8 e do OnePlus 8 Pro.

A OnePlus continua nos preparativos para o lançamento dos novos smartphones. Gradualmente tem lançado alguma informação oficial, como é o caso de todos os novos equipamentos suportarem 5G, o que permite ir matando aos poucos a curiosidade aos fãs.

No entanto, se a informação oficial não é muita, a verdade é que não oficialmente pouco há saber sobre os novos equipamentos. Aos poucos temos conhecido os modelos que irão ser lançado, as suas características, o preço e até o seu aspeto.

Como cereja no topo do bolo, foram agora reveladas as características detalhadas dos novos OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, confirmando o que temos apresentado até aqui.

Conheça as características detalhadas do OnePlus 8 e do OnePlus 8 Pro

Segundo uma tabela de características publicada pelo Ishan Agarwal, podemos conhecer em detalhe como irão ser estes dois novos equipamentos.

OnePlus 8

Segundo os dados publicados, o OnePlus 8 trará um ecrã Super AMOLED FHD+ de 6,55″ com uma taxa de atualização de 90 Hz. O processador, como esperado, será o Qualcomm Snapdragon 865 5G e estará acompanhado com 8 ou 12 GB de RAM LPDDR4X e 128 ou 256 GB de armazenamento UFS 3.0.

Ao nível de fotografia teremos 3 câmaras com 48 MP, 16 MP e 2 MP, sem ser apresentado o detalhe de cada um dos sensores. Já a câmara de selfies, que estará posicionada em punch-hole no ecrã seráde 16 MP.

A bateria será de 4 300 mAh com carregamento rápido Warp charge 30T de 30W e não terá certificação contra água e poeiras. Ao nível de cores, teremos três variações: Glow, preto e verde.

OnePlus 8 Pro

Já no caso do modelo Pro, existem algumas alterações bastante relevantes.

Neste modelo, o ecrã será um Super AMOLED QHD+ de 6,78″ e com taxa de atualização de 120 Hz. O processador será também o Snapdragon 865 5G e será acompanhado por 8 ou 12 GB de RAM LPDDR5 e 128 ou 256 GB de armazenamento UFS 3.0.

As câmaras variam também neste modelo, passando a haver um sistema de 4 câmaras de 48 MP, 48 MP, 8 MP e 5 MP, sem também haver informação detalhada dos sensores. A câmara frontal mantém-se nos 16 MP e será também em punch-hole no ecrã.

A bateria aumenta neste modelo para os 4 510 mAh e contará com carregamento rápido Warp Charge 30T de 30W, carregamento rápido sem fios de 30 W e carregamento sem fios reverso de 3W. Além disso, contará também com certificação IP68. Ao nível das cores serão também 3: azul, preto e verde.

Conhecidas praticamente tudo sobre estes modelos, falta agora só aguardar pelo dia 14 de abril pela sua apresentação oficial.