A OnePlus prepara-se para, em breve, nos apresentar a sua nova série de smartphones composta por três novos equipamentos.

No entanto, podemos já conhecer o aspeto do novo OnePlus 8 Pro, que surgiu agora em fotografias.

A OnePlus é uma das marcas que está próxima de lançar novidades. Embora estejamos numa altura adversa a nível mundial, o mercado não para e continua a receber continuamente novidades.

Com a apresentação marcada para dia 14 de abril, a OnePlus está perto de lançar a sua nova série que irá trazer muitas novidades para os fãs da marca. Além de um novo modelo Lite, que deverá tentar atacar a gama média, iremos ver também a tão esperada chegada do carregamento sem fios e da certificação contra a água e poeira ao modelo Pro.

Surgem fotografias do novo OnePlus 8 Pro

Se pouco já há a revelar, uma vez que já se conhecem grande parte das características e até o seu possível preço, surgem agora as primeiras fotografias. Estas imagens, descobertas pelo PC-tablet e pela 24techie, mostram-nos o aspeto da parte frontal e traseira da variante Pro.

Assim, podemos verificar que na frente se manterá um ecrã OLED curvado como no seu antecessor. No entanto, em vez de uma câmara pop-up, será em punch-hole no ecrã, muito possivelmente devido à nova certificação.

Já na parte de trás, o aspeto é muito idêntico também ao seu antecessor, no entanto, podemos observar um quarto sensor por cima do flash led.

De resto, sabemos que irá trazer um ecrã QHD+ com uma taxa de atualização de 120 Hz. O processador deverá ser o Qualcomm Snapdragon 865 5G e será acompanhado de até 12 GB de RAM.

A bateria será de 4500 mAh com suporte para carregamento rápido a 50W e a introdução do carregamento sem fios de 30W.

Resta assim muito pouco para conhecermos todos os detalhes oficialmente e para podermos saber o que mais nos reserva a OnePlus para estes lançamentos.