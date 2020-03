Apesar de estarem cada vez mais em desuso, as SMS são ainda para muitos uma forma de comunicação de eleição. Esta é uma herança dos dias iniciais do GSM e tem-se provado como muito válida ao longo dos anos.

Os smartphones Android estão capazes de usar ainda este sistema, mas um problema surgiu agora. Muitos utilizadores queixam-se que as suas mensagens estão a desaparecer de forma aleatória e sem qualquer razão aparente.

As SMS estão a desaparecer no Android

Tal como em muitas outras áreas, a Google tem uma app específica para este serviço. Chama-se Mensagens e está disponível para todos usarem nos seus smartphones, para a troca e gestão de SMS. Tem sido atualizada regularmente e ganho novas funcionalidades.

É precisamente nesta app que surgem agora problemas grandes. De acordo com a informação existente, muitos utilizadores estão a queixar-se de que as suas mensagens simplesmente desaparecem, de forma aleatória e sem qualquer razão lógica.

A culpa parece ser da app Mensagens

Uma queixa no fórum de suporte da Google mostra que este não é um problema novo e que é já conhecido desde janeiro de 2019. Aparentemente, e sem qualquer razão, a Google ignorou o problema das SMS e agora as queixas têm aumentado, novamente, sem qualquer razão para que tal aconteça.

A única certeza que existe neste momento é que a fonte do problema está mesmo na app Mensagens para Android da Google. Este é um problema similar ao que afetou o Pixel 3 em 2018, mas desta vez afeta smartphones de outros fabricantes.

A Google não tem uma resposta

As soluções que normalmente são propostas parecem não estar a ter o resultado esperado. Falamos de propostas como o reverter para uma versão mais antiga da app, reiniciar o smartphone ou limpar a cache do equipamento. Todas estão a falhar no recuperar das mensagens.

Esperava-se que a Google tivesse já uma solução para este problema, dada a sua idade. No entanto, aparentemente a gigante das pesquisas simplesmente ignorou-o e não tem nenhuma causa identificada ou resolução para o problema do desaparecimento das SMS.