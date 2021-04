Preço da Bitcoin em quebra! Valor esteve abaixo dos 50 mil dólares

Depois de um período em alta, onde até atingiu vários recordes, a criptomoeda Bitcoin está em quebra. Depois da entrada da maior plataforma de compra de criptomoedas no Nasdaq, a Coinbase, a Bitcoin tem “acusado” a pressão dos mercados.

O valor da bitcoin está em quebra esta sexta-feira chegou mesmo a estar abaixo dos 50 mil dólares.

As criptomoedas têm vindo a crescer na sociedade. Além do valor, nota-se também alguma confiança por parte dos investidores. O ano de 2021 começou em grande para a criptomoeda Bitcoin. A moeda digital tem valorizado bastante e isso nota-se até na procura de GPUs para mineração. Mas nem tudo parece perfeito nesta fase e a moeda tem vindo a perder força. Hoje mesmo a Bitcoin esteve abaixo dos 50 mil dólares tendo chegado aos 47,988 dólares.

A queda no preço da moeda aconteceu após a notícia de que o presidente americano Joe Biden propôs aumentar impostos de pessoas ricas sobre ganhos de capital em 100%. Dados da Bybt.com mostram que quase US$ 500 milhões em posições de compra de Bitcoin foram liquidados nas últimas horas por conta da queda de preço, revela o moneytimes. Neste momento a moeda está a negociar ligeiramente acima dos 50 mil dólares.

A Bitcoin é uma moeda virtual que foi criada em 2009, com base no sistema peer-to-peer (P2P). O P2P é um sistema que não prevê a existência de uma autoridade centralizada que controle a moeda ou as transações, como acontece com as outras moedas (por exemplo, o Euro é controlado pelo Banco Central Europeu).