Uma das mais interessantes funcionalidades do WhatsApp é a possibilidade de enviar mensagens de áudio. Estas dispensam que se perca tempo a escrever mensagens longas e que depois demoram muito tempo a serem lidas.

Claro que estas mensagens têm o inconveniente de poderem ser longas e demorarem muito tempo a serem ouvidas. O WhatsApp terá muito em breve uma funcionalidade que vai facilitar este processo e não precisará de gastar tempo a ouvir os áudios mais longos.

Novidades muito interessantes em breve

O WhatsApp e toda a sua equipa de programadores tem conseguido dar aos utilizadores muitas novidades e muitas funcionalidades únicas. Querem fazer do seu serviço e das suas apps o padrão sobre o qual os utilizadores usam para trocar mensagens e para comunicarem na Internet.

As mensagens de voz são uma das mais usadas funcionalidades para todos os que não querem gastar tempo a escrever. Só precisam de ditar as mensagens para este gravador virtual, que depois as entrega ao destinatário, que logo as pode ouvir e, se quiser, responder de forma igual.

Controlar o áudio das mensagens de voz

Para facilitar ainda mais a sua utilização, surge agora uma nova funcionalidade para as mensagens de áudio em testes. Esta está já na versão beta pública, que pode ser já instalada e avaliada por qualquer utilizador que esteja inscrito neste programa do WhatsApp.

A partir de agora podem acelerar a velocidade com que se ouvem as mensagens de áudio. Para além do botão para colocar a tocar e pausar estes áudios, passa a existir mais um, dedicado a aumentar a velocidade de reprodução das mensagens.

WhatsApp continua a inovar com o que oferece

Estas podem ser ouvidas à velocidade normal (1x), 1,5 vezes mais rápido (1,5x) ou duas vezes mais depressa (2x). O utilizador pode controlar a velocidade a que quer ouvir as suas mensagens, carregando apenas nesse botão que surge durante a apresentação do áudio.

Esta novidade estará já pronta e apenas a ser avaliada nesta versão de testes. Em breve chegará à versão final e todos a vão poder usar, para melhorar a forma como ouvem as mensagens de voz que recebem ou enviaram.