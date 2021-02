COVID-19: Criança desliga energia e cidade perde todas as vacinas

Pelo mundo fora há situações insólitas e esta é uma delas! Numa cidade brasileira, uma criança de nove anos estava a brincar quando desligou um relógio. O objetivo era simplesmente apagar uma luz.

No entanto, com tal ação a criança acabou por desligar a energia que deixou de alimentar os sistemas de refrigeração das vacinas da COVID-19.

133 doses de vacinas Coronavac foram para o lixo…

Tudo aconteceu por brincadeira, mas tal ação inocente levou mesmo a que a cidade de Rio Bananal, no sudeste brasileiro, perdesse todas as vacinas da COVID-19. Quando a criança cortou a energia deixou a sede de vacinação também sem energia.

Segundo as autoridades, no início desconfiou-se que tivesse sido um ato de vandalismo, mas depois de se ver as imagens de videovigilância essa hipótese foi descartada.

De acordo com um agente da Polícia Civil Fabrício Lucindo, num vídeo partilhado pela imprensa local…

Pelo depoimento das pessoas que estiveram no local, conseguimos perceber o horário em que o relógio foi desligado. A partir daí, pelas câmaras de vigilância, percebemos que uma criança, de apenas nove anos, que estava a brincar no local, acabou subindo num banco que fica em frente ao relógio. Curioso porque uma lâmpada vermelha estava a piscar dentro do relógio e ele [criança] acabou desligando o relógio para tentar apagá-la. Desligando o relógio e apagando a lâmpada, ele voltou com as brincadeiras novamente. Ou seja, uma brincadeira de criança inocente que acabou gerando todo esse problema. Sobre a palavra “corona”, que estava escrita em cima do relógio, descobriu-se que foi outra criança, com 12 anos que é irmã do de 9 anos. Ela tinha escrito essa palavra há 2 semanas.

Com o corte de energia, foram para o lixo 133 doses de vacinas de Coronavac. Os imunizantes ainda estão a ser analisados para se perceber se podem ser utilizados.

