COVID-19: Humidade gerada pelas máscaras pode reduzir a doença

Desde que foi decretado o estado de pandemia no mundo que os cientistas tentam descobrir mais sobre a doença. Até ao momento existem alguns estudos interessantes e, mais importante, uma vacina para a proteção contra o vírus SARS-COV-2.

Um estudo recente do ​​​​​​​National Institutes of Health (NIH), concluiu que a humidade gerada pela respiração dentro das máscaras pode ajudar a combater doenças respiratórias como a COVID-19.

Máscaras geram níveis elevados de humidade

Com o mundo em estado de pandemia, as máscaras têm sido a principal barreira contra um vírus invisível a partir do qual já apareceram várias variantes. Uma investigação da Agência Federal Norte-Americana de Investigação Médica concluiu que o uso de máscaras de vários tipos aumenta substancialmente a humidade do ar inspirado por quem a usa e relaciona este dado com o facto já provado de que a hidratação do trato respiratório beneficia o sistema imunológico.

Os resultados desta investigação foram já publicados no Biophysical Journal. A conclusão do estudo ajudar a explicar o facto do uso de máscaras de proteção individual estar associado a uma menor gravidade da doença de pessoas infetadas pelo vírus SARS-CoV-2.

Adriaan Bax, investigador do NIH e autor principal do estudo, referiu que…

Descobrimos que as máscaras aumentam fortemente a humidade do ar inalado e admitimos que a hidratação do trato respiratório daí resultante pode ser responsável pela descoberta já documentada que associa a menor gravidade da doença COVID-19 ao uso de máscara

De acordo com o investigador, está demonstrado que níveis elevados de humidade “atenuam a gravidade da gripe”, o que pode ser aplicado à COVID-19 “através de um mecanismo semelhante”. Além disso, os elevados níveis de humidade inalada podem limitar a propagação de um vírus aos pulmões, através de um mecanismo de defesa que remove o muco – e partículas potencialmente nocivas dentro do muco – desse órgão.

Uma elevada humidade pode também fortalecer o sistema imunológico, produzindo proteínas especiais, chamadas interferons, que lutam contra vírus – um processo conhecido como resposta de interferon.

O NIH, que integra 27 institutos e centros de pesquisa médica, faz parte do Departamento de Saúde dos EUA e desenvolve investigação sobre as causas, tratamento e cura de vários tipos de doença.