Fábrica de chips da Samsung no Texas obrigada a fechar devido a falta de luz

Todos os dias nos deparamos com notícias caricatas e insólitas no mundo da tecnologia. E a mais recente está relacionada com a fábrica de chips da Samsung no Texas que teve que fechar portas devido à falta de energia no estado norte-americano.

Esta situação não foi nada vantajosa para a marca sul-coreana nem para os clientes e consumidores, uma vez que estamos a atravessar uma fase de escassez destes componentes no mercado.

Falha de luz obriga fábrica da Samsung a fechar

Segundo um relatório do Austin-American Statesman, a Samsung foi obrigada a fechar completamente as suas fábricas em Austin, no estado do Texas, devido à falha de energia no local. Mas este problema não afetou apenas a empresa sul-coreana, mas também outras fabricantes, tais como a NXP Semiconductores e a Infineon Semiconductores.

Todas as empresas afetadas cumpriram com a ordem de encerramento de operações da produção de chips.

No entanto, como seria de esperar, uma decisão destas pode ter um forte impacto a longo prazo na atividade e produção destas fábricas. Por exemplo, em 2018, a energia de uma fábrica da Samsung foi desligada apenas durante 30 minutos e impediu 3% do fornecimento global de NAND.

Sem energia, produção pode ficar comprometida

De acordo com a análise do Statesman, a qualidade de alguns produtos pode ter sido comprometida devido a esta recente paralisação. Por conseguinte, as empresas poderão ter pedido alguns milhões de dólares por causa desta falha. Isto porque alguns chips podem demorar cerca de um mês ou mais a passar pelas diferentes fases de fabrico. E as quebras de energia não premeditadas comprometem as linhas de produção inteiras, o que corresponde a perdas significativas.

Para já não há informação de que a Samsung foi informada a tempo, e assim conseguir ter margem para desligar a produção com o mínimo de perdas e impacto. Além de contribuir para a escassez de stock, esta paragem pode ter promovido o aumento de preço dos chips que ainda existem nas prateleiras.

Fábricas desta dimensão contam com geradores de energia de backup para atenuar o impacto de paralisações deste género. Mas estes sistemas estão preparados para ajudar apenas em paragens de pouco tempo e não a longo prazo.

Até ao momento, o que se sabe é que ainda não foi dada ordem de reinicio da atividade na fábrica da Samsung, assim como nas outras que também foram obrigadas a encerrar.

