Samsung vai investir 17 mil milhões de dólares numa fábrica de chips nos EUA

A Samsung é muito mais do que uma marca de telemóveis e outros equipamentos tecnológicos. A gigante sul-corena é também atualmente uma das maiores fabricantes de chips. Mas os constantes pedidos exigem novas adaptações.

Desta forma, depois de a rival taiwanesa TSMC anunciar que vai angariar 9 mil milhões de dólares para se expandir, a Samsung irá também investir 17 mil milhões de dólares numa fábrica de silício localizada nos Estados Unidos .

A corrida pelo fabrico de chips está ao rubro. Também devido à pandemia, este setor sofreu algumas quebras, mas agora está a recuperar cada vez com mais força. No entanto, os pedidos são muitos, nomeadamente para chips da Apple, Nvidia, AMD e até Intel, entre outras marcas.

Para dar resposta a esta necessidade, a TSMC já afirmou que vai angariar então 9 mil milhões de dólares (~7,43 mil milhões de euros) para se expandir e até abrir uma filial japonesa. Mas a taiwanesa não é a única a ter que ‘alargar as suas paredes’.

Samsung vai investir 17 mil milhões de dólares em fábrica de chips nos EUA

A Samsung é atualmente uma das maiores fundidoras do mundo, e também uma das três grandes empresas de desenvolvimento e fabrico de processo de semicondutores.

Como forma de preparar o futuro, a Samsung terá reunido com entidades reguladoras no Texas, Nova Iorque e Arizona acerca da construção de uma nova fábrica de silício no valor de 17 mil milhões de dólares (~14 mil milhões de euros) nos EUA.

A possível fábrica ficará então localizada em Austin, no estado do Texas e deverá oferecer emprego a cerca de 1.800 pessoas. Caso o negócio seja aprovado, e a Samsung consiga concluir o projeto no prazo, então a fábrica deverá iniciar a produção em massa já no quatro trimestre de 2023.

Esta necessidade de expansão poderá dever-se à evolução dos chips, com o foco apontado à litografia de 3 nanómetros. A futura fábrica da Samsung deverá ainda recorrer à litografia de fabrico da nova tecnologia extreme ultra-violet (EUV).

A empresa sul-coreana já tem, no entanto, uma instalação nos EUA designada S2.