Tem um smartphone Samsung? Estes modelos vão receber novos recursos da One UI 3.1

Os Samsung Galaxy S21 chegaram ao mercado com novos recursos que acabaram por deixar os utilizadores das versões mais antigas, com vontade de as ter. Agora chegou o momento. A Samsung prepara-se para começar a atualizar vários modelos com os novos recursos da One UI 3.1.

Conheça as novidades e a lista de smartphones.

One UI 3.1 chega a mais smartphones Samsung

Hoje foi dia da Samsung Electronics anunciar que a sua última atualização da One UI 3.1 está a chegar a mais smartphones. As séries Galaxy S20 e Note20, bem como os Galaxy Z Fold2 e Galaxy Z Flip, serão os contemplados.

A lista é então composta por:

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy Note20

Samsung Galaxy Note20 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold2

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip 5G

A atualização foi lançada pela primeira vez com a série Galaxy S21 e traz consigo novos recursos de câmara dedicados à captura e edição de fotos e vídeos, além de novos recursos inteligentes que “aprimoram a vida quotidiana”, como refere a Samsung.

As principais novidades da One UI

As novidades incidem então nos seguintes tópicos:

Single Take 2 : para captação de vídeos e fotos com várias perspectivas, em simultâneo

: para captação de vídeos e fotos com várias perspectivas, em simultâneo Object eraser ; para apagar elementos que estejam a mais numa foto

; para apagar elementos que estejam a mais numa foto Toque para autofoco e ajuste automático da exposição

Multi Mic Recording : para gravação de áudio em simultâneo com o telefone e um dispositivo Samsung Bluetooth

: para gravação de áudio em simultâneo com o telefone e um dispositivo Samsung Bluetooth Eye Comfort Shield : para um ajuste automático da luz azul do smartphone com base na hora do dia

: para um ajuste automático da luz azul do smartphone com base na hora do dia Private Share : permite remover dados de localização das fotos antes de as partilhar

: permite remover dados de localização das fotos antes de as partilhar Auto Switch: o áudio segue o utilizador quando alterna entre dispositivos Galaxy

Todas estas novidades da One UI 3.1 vão então começar a chegar aos dispositivos Samsung listados, proporcionando assim aos utilizadores uma melhor experiência e melhores recursos.