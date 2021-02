Chegou a primeira versão do Android 12! É hora de testar nos Pixel

Todas os indícios davam como certo que a Google estava a preparar uma novidade para o Android. As informações apontavam para que o Android 12 estivesse a chegar, dada a quantidade de informação que começava a surgir.

Pois a confirmação chegou agora, com a primeira versão deste sistema. A primeira Developer preview do Android 12 chegou e está disponível e pode ser testada já em qualquer Pixel.

Chegou o Android 12

Tal como vem sendo hábito, a Google preparou para agora a chegada da primeira versão de testes do novo Android. Esta deverá abrir caminho para todos os desenvolvimentos que venham a surgir e terá uma atualização constante.

Para além de mostrar a nova versão, a Google revelou também o calendário das próximas atualizações. Estas vão mostrar os trabalhos e corrigir problemas. Do que é revelado, vão haver atualizações mensais, com 3 versões Developer Preview.

Versões de testes do sistema da Google

Mais tarde, com as beta, este calendário será seguido, sendo esperadas 4 versões desta área de desenvolvimento. Tudo será revelado na conferência I/O deste ano, segundo depois até ao final do verão, onde a versão final será mostrada. Estes planos seguem os calendários normais no Android.

Por agora, e apesar de estar ainda numa fase inicial de desenvolvimento, o Android 12 já pode ser testado. Está por agora limitado ao Pixel e a uma instalação manual. A Google revela com detalhe como realizar este processo.

Testes apenas no Pixel e com cuidado

Se preferirem, é também possível usar um emulador e assim testar de forma isolada o Android 12. Recordamos que estas primeiras versões são instáveis, propensas a problemas e não devem ser usadas no dia a dia.

Este primeiro passo para a chegada do Android 12 está dado. A Google vai continuar a desenvolver o seu sistema e em breve muitas novidades vão surgir. Há ainda muito para conhecer e certamente muitas surpresas vão ser reveladas com o tempo.