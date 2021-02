Empresa espanhola planeia levar turistas ao espaço em balões de hélio

Provavelmente, já sentiu uma certa vontade em observar a Terra do espaço. Ou seja, além das fotografias e imagens que vão sendo partilhadas pelas agências, ter a verdadeira oportunidade de avistar o planeta de uma outra perspetiva completamente diferente do comum.

Pois bem, se as viagens que Elon Musk tem preparadas lhe parecem muito excêntricas ou inacessíveis, saiba que uma empresa espanhola pretende enviar turistas para o espaço em balões de hélio.

Empresa espanhola quer levar turistas ao espaço

Para abrir a porta do espaço a quem a ele quiser chegar, uma empresa espanhola, a Zero 2 Infinity, vai proporcionar viagens a turistas. Assim, os interessados poderão deslocar-se até ao limiar do espaço e observar a Terra de cima, a partir de uma pequena cápsula, Bloon.

Em alternativa aos dispendiosos foguetes e toda a tecnologia por detrás deles, a empresa espanhola enviará a cápsula com os turistas através de um gigantesco balão de hélio. Na descida, a cápsula desprender-se-á do balão de hélio e usará um paraquedas, de forma a torná-la suave.

As viagens serão feitas com até quatro passageiros e terão uma duração média de seis horas. Isto é, três horas destinadas à subida, duas horas a flutuar pelo espaço e uma hora para a descida. Ainda que não esteja confirmado, estima-se que o local de partida do balão seja no sul de Espanha.

Além disso, os turistas que comprarem a viagem, por nada mais que 132,483 dólares (€109,30), verão e apreciarão a Terra a 40 quilómetros de distância do solo.

Dependendo das condições do vento, a cápsula aterrará em segurança num raio de 300 quilómetros a partir do local de lançamento, onde estarão funcionários a postos para apanhar tudo.

Além dos quatro turistas, estarão também a bordo da cápsula dois pilotos especializados para dirigir toda a viagem.

Vários testes até tripular a cápsula com pessoas reais

Efetivamente, a Zero 2 Infinity pretende oferecer uma viagem única a um preço bastante reduzido. Contudo, não foi fácil chegar aqui.

Em 2012, a empresa espanhola realizou testes com um robô humanoide no interior da cápsula, lançando-o até 36 quilómetros de altura. De novo, em 2017, realizaram outro teste enviando um outro protótipo até 40 quilómetros.

Apesar de não terem sido divulgados pormenores sobre a data em que as viagens serão oficialmente disponibilizadas ao público, sabe-se que a empresa espanhola fará mais testes no final deste ano.