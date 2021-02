Xiaomi Mi 11 Lite – Será 5G e já se conhecem mais pormenores

O novo Xiaomi Mi 11 é uma dos mais poderosos smartphones da atualidade, com um preço que faz tremer a concorrência. Mas é, claro, é um smartphone de topo e a maioria dos consumidores procura soluções dentro da gama média. Por isso, o modelo Lite deste Mi 11 está a ser aguardado com grande expectativa.

Agora já se conhecem mais pormenores.

Xiaomi Mi 11 Lite – uma realidade cada vez mais próxima

Recentemente, foram divulgadas as primeiras imagens do modelo Lite do Xiaomi mi 11. O principal fator diferenciador deste modelo face ao principal é o seu ecrã.

Pelas imagens, invés do acabamento curvo, teremos um smartphone com ecrã plano. Isto poderá indicar também que está um modelo com ecrã LCD. Pela positiva, há rumores que apontam para uma taxa de atualização de 120 Hz.

No entanto, agora o modelo surgiu nas listas da FCC revelando mais alguns pormenores. O primeiro destaque vai para o facto de ter uma versão 5G, além de uma LTE.

Além disso, pode ver-se que o modelo poderá vir nas variantes de 6 GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB e 8 GB + 256 GB. A bateria poderá ser de 4150 mAh com carregamento rápido de 33W.

Estamos perante um smartphone Android que poderá chegar com a MIUI 12, ao invés da MIUI 12.5. Em termos de conectividade fala-se que deverá vir equipado com NFC e Bluetooth 5.2. O processador deverá ser um modelo novo ainda por anunciar por parte da Qualcomm.

Na área da especulação, mas com alguma probabilidade, dado o que o mercado está a oferecer atualmente, o Mi 11 Lite deverá ter três câmaras na traseira, mas claro, a de 108 MP estará fora de hipóteses… por isso, deveremos contar com uma principal de 64 MP, uma grande angular de 8 MP e, por fim, uma super macro de 5 MP.

Os preços ainda não são conhecidos, nem a data de lançamento, mas considerando estas últimas informações, deverá estar para breve.