Cada vez mais a qualidade do streaming e dos vídeos que temos na Internet aumenta. Com exigências cada vez maiores, os serviços têm dese adaptar e acompanhar esse aumento da qualidade, com conteúdos em 4K e superiores.

O YouTube tem acompanhado esse movimento e há já alguns anos que tem vídeos em 4K. Se isso é verdade no Desktop, o mesmo não acontecido em todos os smartphones. Agora, e no Android, surge finalmente a possibilidade de vermos vídeos em 4K HDR e 60fps.

A aposta da Google no YouTube

Uma das plataformas onde o YouTube mais é consumido é nos smartphones. Em qualquer lugar e a qualquer hora podemos aceder a qualquer vídeo que esteja nesta plataforma, bastando ter rede. Esta facilidade permite que este serviço cresça.

Claro que ao não existirem muitos smartphones com ecrãs 4K leva a que a Google opte por dar prioridade a outras funcionalidades. Preferem ter vídeos em resoluções mais reduzidas, que garantem uma qualidade melhor na utilização. Estes ficam menos expostos a problemas de rede.

4K HDR e 60fps no Android

Agora este panorama mudou e a Google parece estar a apostar no 4K e superior em todas as plataformas. Do que foi revelado, e comprovado pelo Pplware, o Android já pode ter acesso a resoluções 4K HDR e 60fps. Claro que para tal, os vídeos têm naturalmente de ter esta resolução disponível.

A chegar aos smartphones

Curiosamente, e mesmo que o smartphone não tenha um ecrã 4K, estes vídeos podem ser vistos em 2160p. A menor dimensão do ecrã e outros fatores acabam por mascarar eventuais problemas. Ainda assim, esta não é uma disponibilização generalizada a todos os smartphones Android.

É necessário ter algum cuidado, pois estes vídeos têm um consumo de dados mito maior. Ainda assim, é importante e interessante ver a aposta da Google no YouTube do Android, que assim acaba por ficar certamente ainda melhor.

