A Microsoft começou finalmente a limpar de vez o Flash do Windows 10

O Flash está morto e enterrado desde o final do ano passado. Foi no dia 31 de dezembro que a Adobe marcou o fim desta tecnologia e o suporte que existia. Desse dia em diante o Flash terá deixado de funcionar e é apenas história.

Presente no Windows 10 desde o início, a Microsoft tem a tarefa de o remover e assim dar continuação ao seu fim. Se este processo parecia estar encaminhado há algum tempo, só agora é que finalmente o Flash vai ser removido de vez do Windows 10.

O fim do Flash no Windows 10

Com a apresentação da data pela Adobe, a Microsoft apressou-se a revelar também os seus planos para o fim do Flash. Contava lançar uma atualização logo no início de janeiro e assim tratar deste problema para os seus utilizadores.

Essa nova versão chegou a ser experimentada no Windows 10, em outubro de 2020, preparando o caminho para o que seria feito no início do ano. Ainda assim, e com todas estas certezas e decisões, essa acabou por não ser a direção tomada pela Microsoft.

Microsoft dá agora o passo final

Só agora, e em conjunto com as atualizações cumulativas de fevereiro, é que esse passo é dado. O KB4577586 começou a chegar e trata de todo o processo de forma automática para o utilizador. Esta é uma atualização obrigatória e automática.

Curiosamente, e como os utilizadores revelaram, a KB4577586 fica depois presente no histórico de atualizações com um nome bem sugestivo. Ao contrário de outras atualizações, esta não pode ser removida do Windows 10 e como tal ter de volta o Flash.

Atualização KB4577586 trata de tudo sozinha

A Microsoft tem apenas uma recomendação para os utilizadores que necessitem de ter o Flash de volta. Devem fazer a recuperação para uma cópia de segurança mais antiga do seu sistema. Pode ainda ser reinstalado o Windows 10, impedindo depois que esta atualização seja aplicada.

Importa destacar que esta atualização KB4577586 apenas remove o Flash que a Microsoft instalou no Windows 10. Toda e qualquer versão adicional terá de ser removida manualmente pelo utilizador, para assim ficar com o seu sistema operativo efetivamente protegido.