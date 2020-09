Há muitos anos que se espera e prevê o fim do flash. Este tem sido adiado de forma recorrente, colocando para mais tarde o seu desaparecimento, algo que é prejudicial para todos, em especial no que toca à segurança dos sistemas e dos utilizadores.

A Microsoft revelou agora os seus planos para conseguir até ao final do ano que o flash desapareça dos seus sistemas. Vai seguir as datas previstas e de uma forma simples vai remover dos seus browsers. Com uma simples atualização, o flash vai desaparecer do Windows 10.

Microsoft explicou como vai matar o flash

Os planos para o fim do flash estão certamente traçados pela Adobe. Até ao fim deste ano este deixará de ter atualizações e desaparecerá, algo que há vários anos é esperado. Não pode ser um esforço apenas da Adobe e por isso a Microsoft revelou as ações que vai tomar até essa data.

Tudo deverá acontecer de forma transparente para os utilizadores, para que estes não tenham de intervir ou tomar ações. A forma encontrada é já usada pela Microsoft, conforme revelou, e usa um elemento de outras situações. Será com uma simples atualização que este passo será dado.

Uma atualização para o eliminar do Windows 10

Tudo deverá começar com a disponibilização de uma atualização opcional e que poderá ser descarregada e instalada. Este ficará a cargo do utilizador, que terá de realizar todo o processo de instalação e de gestão. De imediato o flash será removido do Windows 10.

Posteriormente, mas ainda dentro de 2020, a Microsoft terminará o suporte ao flash no IE e no Edge. Isto garante que terminam as correções de segurança e as resoluções de problemas. Em janeiro de 2021 o flash irá desaparecer do Edge baseado no Chromium.

Utilizadores só precisam de fazer uma instalação

Só mais tarde em 2021 a atualização opcional que remove esta tecnologia do IE e do Edge será enviada para todos os utilizadores do Windows 10. A meio do ano de 2021 a Microsoft irá igualmente remover todas as APIs, políticas de grupo e interfaces desses mesmos browsers mais antigos.

É desta forma, aparentemente simples, que a Microsoft prevê eliminar o flash do Windows 10. Como esperado, é um processo que não será complicado para os utilizadores, que assim ficam livres deste problema que há anos os persegue.