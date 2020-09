O Windows 10 é um sistema operativo que vem com tudo o que os utilizadores necessitam para uma utilização simples e completa. Todos os extras que se instalam são por norma para funções adicionais e para dar novas opções aos utilizadores.

Uma das áreas que merecia já alguma atenção da Microsoft está na parte do som e do seu controlo. Não se conhecem novidades aqui há alguns anos. Claro que muitos programadores criam alternativas e agora surgiu mais uma, que permite controlar o som do Windows 10 de forma fácil.

Uma nova forma de controlar o som no Windows 10

Todos sabem controlar o volume do Windows 10, mesmo que este esteja com a mesma imagem e opções desde as versões mais antigas deste sistema operativo. A escolha da Microsoft não tem sido simplificar esta utilização ou dar-lhe novas opções, já vistas noutros sistemas ou apps.

Uma das soluções mais interessantes está em algumas distribuições Linux, onde o utilizador controla o som com a roda do rato. Basta aproximar o cursor desta área e com o scroll consegue aumentar ou diminuir o volume do som, sem complicações e inegavelmente de forma muito simples.

Com o scroll do rato tudo fica agora mais simples

Pois essa funcionalidade surgiu pela app TbVolScroll, que está no Windows 10 para ajudar os utilizadores a controlarem o volume deste sistema. Em qualquer área da barra de tarefas os utilizadores podem aumentar ou reduzir o volume do som, rodando apenas a roda do rato.

Sempre que esta for usada, irá crescer ou diminuir em blocos de 5%, bastando ao utilizador colocar no volume pretendido. Há ainda a possibilidade deste controlo ser mais fino e ajustado, usando a tecla Alt simultaneamente. Neste caso, as alterações são de apenas 1%.

TbVolScroll é uma alternativa à proposta da Microsoft

O TbVolScroll permite, entretanto, alguma personalização, ainda que simples. É possível gerir a espessura da barra apresentada, as cores e até a opacidade desta. Para além disso, podem mudar o valor padrão do volume ou a precisão deste controlo.

Para quem procura uma forma simples e direta de controlar o som no Windows 10, o TbVolScroll é a solução. Com o rato e sem qualquer clique, aumentam ou diminuem este elemento e deixam o sistema da Microsoft mais adaptado a cada utilizador.