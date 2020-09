Samsung Galaxy S20 FE tem todas as especificações divulgadas na Internet

O Samsung Galaxy S20 Lite, ou Galaxy S20 FE como também tem sido designado, será o último equipamento desta linha da marca sul coreana.

Muitos foram já os rumores em volta deste smartphone, mas agora todas as especificações foram divulgadas online, antes do tempo. Nome de código, bateria, carregador, cores e vários outros pormenores ficaram assim conhecidos.

Todas as especificações do Galaxy S20 Lite ou FE caem na Internet

Tendo em consideração todas as novidades que já haviam sido divulgadas de forma não oficial, era de prever que mais cedo ou mais tarde, as especificações do novo equipamento da Samsung também fossem partilhadas na Internet antes do tempo devido.

Apesar de ainda não ser certo qual o nome do equipamento, estima-se que possa ser Galaxy S20 Lite ou Galaxy S20 FE (Fan Edition). No entanto, é quase certo que será o smartphone que vai encerrar a linha S20 da sul coreana.

O que agora foi divulgado respeita ao certificado do telefone no registo oficial chinês 3C, base de dados do Bluetooth e outros pormenores.

Nome de código

De acordo com o registo Bluettoth, o nome do modelo é Galaxy S20 FE 5G e os códigos do produto são SM-G781V, SM-G781U1 e SM-G-781W. Normalmente a Samsung utiliza o código “U1” para equipamentos desbloqueados nos EUA; “W” para modelos vendidos no Canadá; e no caso do SM-G781V, inclui descrição “VZW” usada para a operadora norte-americana Verizon.

Este registo foi publicado no passado dia 2 de setembro e ainda indica que o smartphone é compatível com a especificação 5.0 do padrão Bluetooth, tanto na variante 4G como 5G do modelo.

Bateria e carregador

Por sua vez, o registo no 3C indica que o modelo SM-G7810 (cujo “o” é usado na China) terá suporte para redes 5G e trará um carregador EP-TA200 com uma potência de até 15 W.

No entanto, se este carregador vier nos modelos para outros países não será abonatório, uma vez que o S20 original oferecer um carregador superior de 25 W.

A bateria do equipamento terá uma capacidade de 4.500 mAh, a mesma do modelo Galaxy S20+.

Outras especificações

O site alemão WinFuture publicou a possível ficha técnica completa do Galaxy S20 Lite/FE. De acordo com os dados, o equipamento terá versões com processadores diferentes. Por exemplo, o modelo 4G trará o chip Exynos 990 e o modelo 5G virá com o Snapdragon 865.

Para além disso, o dispositivo terá um ecrã Super AMOLED de 6,5 polegadas com uma taxa de atualização de 120 Hz e resolução 1080 x 2400.

Conta com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Será ainda disponibilizado em seis cores diferentes, como podemos ver de seguida.

O equipamento terá um conjunto de três câmaras, com a principal de 12 MP, a grande angular de 12 MP e campo divisão de 123º e a telefoto de 8 MP com zoom até 3x. Já a câmara frontal terá 32 MP.

Quanto às dimensões, o Galaxy S20 Lite/FE terá 74,5 x 159,8 x 8,4 mm e pesará 190 gramas. O sistema operativo será o Android 10 com personalização One UI.

De acordo com as informações, o smartphone deverá ser anunciado oficialmente entre setembro e outubro deste ano.