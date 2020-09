A segurança nos serviços de mensagens sempre foi um tema que preocupou os seus utilizadores. Mais do que garantir que as mensagens são transmitidas de forma cifrada, importa também garantir que as apps estão seguras e que os dados dos utilizadores não podem ser roubados.

Sempre que os problemas surgem, algo que infelizmente acontece com frequência, estes devem ser resolvidos de imediato. O WhatsApp trouxe agora algumas novidades nesta área e revelou que teve recentemente vários problemas de segurança, resolvidos rapidamente. Para os mostrar, passou a ter um site dedicado.

A segurança do WhatsApp continua elevada

Garantir a proteção constante de uma app como o WhatsApp é um trabalho para uma equipa inteira. A procura de problemas é constante e há ainda que contar com todos os que surgem vindos de fontes externas, que também procuram formas de contornar a proteção esperada.

Para mostrar que o WhatsApp não é uma app perfeita mas que está a ser constantemente, a empresa apresentou agora uma informação que mostra que já este ano recebeu, avaliou e corrigiu 6 falhas de segurança com um nível de importância grande.

Problemas e falhas resolvidos de imediato

Destas, 5 foram aparentemente simples de resolver. No próprio dia em que foram relatadas estas falhas de segurança foram tratadas e a solução aplicada numa nova versão da app. Apenas uma delas demorou mais tempo, mas também esta foi tratada e a solução incorporada.

Do que foi avaliado, e para dar alguma garantia aos utilizadores, estas falhas não foram exploradas por atacantes. Todas foram reportadas ao abrigo do programa de caça aos bugs da empresa e que assim prova que tem funcionado de forma positiva.

Um site para mostrar o que tem acontecido nesta app

Numa postura cada vez mais vista nesta indústria, o WhatsApp resolveu criar um novo site. Este alberga todos os problemas de segurança que têm sido reportados e que foram, entretanto, resolvidos. A empresa comprometeu-se ainda a alimentar este espaço no futuro, sempre que surgirem problemas.

Esta novidade vem mostrar que a segurança é e será uma preocupação constante do WhatsApp e da empresa que o mantém. Para os utilizadores fica a garantia de que todos os problemas vão ser resolvidos e conhecidos.