O Flash está a morrer e certamente nada irá parar este movimento. Foram demasiados anos a trazer problemas para o mundo da tecnologia e a criar falhas de segurança. Assim, este irá desaparecer de forma silenciosa já no final deste ano.

A Microsoft tem o seu calendário bem definido e terá um papel importante neste processo de erradicação desta tecnologia. Agora, e de forma silenciosa e muito discreta, a gigante do software deu um passo importante. Vai remover o Flash e impedir que seja instalado de novo.

O princípio do fim do Flash

Será no final de 2020 que a Microsoft irá ter o Flash fora do Windows 10 e do seu browser. Este é um passo necessário e que assim acompanha o que a indústria está a preparar neste movimento. O Flash vai desaparecer e todo o esforço usado será sobretudo compensador para todos.

Com um conjunto de passos definidos anteriormente, a Microsoft iniciou agora o seu processo. Lançou uma primeira atualização que remove o Flash do Windows e que impede o utilizador de o voltar a instalar no futuro. Esta é, para já, uma atualização voluntária.

Vai desaparecer do Windows 10

É a KB4577586 que remove a versão do Flash que acompanha o Windows 10 de forma permanente. Não toca para já nas versões standalone e nem nas que estiverem no Edge ou noutro browser presente no sistema. Mais importante, impede que este seja novamente instalado.

O lançamento desta primeira proposta para remover o Flash tem um propósito. A Microsoft quer que os seus clientes testem o que irá acontecer no último dia do ano, precavendo problemas e situações anormais. Este é um passo sem retorno, obrigado a repor ou reinstalar o Windows 10.

Atualização da Microsoft trata deste problema

Quem quiser instalar esta atualização, deverá descarregá-la e fazer o processo manual. As diferentes versões estão disponíveis no Catálogo de atualizações e o utilizador só precisa de escolher a que se adapta à sua versão do Windows 10.

Apesar de ser um passo pequeno e com um impacto reduzido, mostra bem o empenho da Microsoft neste processo. O Flash vai desaparecer e levar consigo tudo o que de menos positivo trouxe ao longo dos anos. O fim do ano está próximo e por isso é hora de preparar o que vai surgir.