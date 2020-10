Apesar de tudo o que mostra nas apresentações, a Apple não revela todo o hardware que tem no iPhone. A marca reserva sempre algumas novidades para mostrar mais tarde, trazendo assim novo interesse ao seu smartphone e mais funcionalidades.

Desta vez parece que a surpresa poderá ter surgido mais cedo, de acordo com alguma informação revelada. O iPhone 12 poderá ter escondida uma funcionalidade que irá mudar a forma como o carregamento é feito, mas que outras marcas como a Huawei ou a Samsung já têm.

O iPhone 12 terá um segredo escondido

Com o iPhone 12 a Apple revelou ao mundo o Magsafe, uma forma de garantir que o carregamento sem fios é feito de forma correta. Com uma estrutura simples, a Apple garante que os utilizadores tiram o máximo deste tipo de carregamento.

Mas provavelmente a empresa tem mais um pequeno segredo escondido dentro do seu novo iPhone e que poderá em breve revelar e disponibilizar. Falamos do carregamento inverso sem fios, que permitirá carregar outros dispositivos com os AirPods.

Carregamento inverso sem fios poderá chegar

A revelação desta novidade foi feita pela FCC, o órgão regulador da área de telecomunicações e radiodifusão dos Estados Unidos. A documentação desta entidade sobre o iPhone 12 revela que este pode usar carregadores Qi e que tem uma “funcionalidade de carregamento a 360 kHz” que poderá ser usada para carregar acessórios.

Já com o iPhone 11 a Apple tinha incorporado o que se pensava ser um sistema desses. Na verdade, este estava apenas parcialmente presente, faltando alguns componentes, o que revelou que provavelmente não estaria ainda pronto a ser usado neste equipamento.

Concorrência da Apple já tem há vários anos

Este ano o cenário poderá ser diferente e a Apple ativar este carregamento a qualquer momento. Muitos avançam que será tornado público com a chegada dos AirPods 3 e/ou dos AirPods Pro 2. Espera-se que estes sejam apresentados no início do próximo ano.

Há ainda muito por saber sobre esta funcionalidade escondida. A Apple entra assim numa área que a sua concorrência já domina há alguns anos. Começou com o Huawei Mate 20 Pro e que a Samsung seguiu pouco tempo depois. Resta saber se será este ano que finalmente disponibiliza esta funcionalidade muito útil.