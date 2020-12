O Flash está mesmo prestes a deixar de funcionar no Windows 10

O Flash está a poucos dias de desaparecer de vez e para sempre. A decisão da Adobe está tomada e é irrevogável, colocando um ponto final nesta tecnologia, que cada vez mais está em desuso, mas que muitos continuam a querer usar.

Com esta data a chegar, a Adobe começou a mostrar notificações no Windows 10, para ajudar os utilizadores. O propósito é certamente o de remover esta tecnologia de vez do Windows 10.

O Flash está mesmo a chegar ao fim

É já no dia 31 de dezembro que a Adobe fecha de vez o capítulo referente ao Flash. Desse dia em diante o suporte a esta tecnologia termina e deixa de estar disponível em todas as plataformas onde ainda está presente e a funcionar.

Todos os sistemas estão a preparar-se para essa data e as aplicações, com os browsers a seguirem o mesmo caminho. Estes vão também bloquear o Flash e a sua utilização, garantindo que desaparece de vez e não volta a poder ser ativado no futuro.

Adobe mostra notificação para remover esta tecnologia

A Microsoft tinha já prometido uma atualização para fazer a limpeza do Windows 10, tendo inclusive testado a sua utilização. Para antecipar esse momento, a própria Adobe estará já a notificar os utilizadores para removerem o software das suas máquinas.

Nessas mensagens, a Adobe agradece aos utilizadores a utilização do Flash ao longo dos anos. Pede ainda que o software seja removido, uma vez que o seu suporte termina já a 31 de dezembro, ficando depois as máquinas certamente expostas a problemas e falhas de segurança.

Será reforçado no Windows 10 a sua apresentação

A causa apresentada para esta situação está associada à segurança do Flash e ao fim do suporte. Recorda ainda que todos os conteúdos desta tecnologia vão deixar de funcionar depois dessa data, deixando por isso de ser necessário nos sistemas operativos.

Esta mensagem está a ser apresentada, mas certamente não a todos os utilizadores. Espera-se que nos próximos dias, mesmo depois de 31 de dezembro, comece a ser mostrado a todos, tentando levar a que o Flash seja removido das máquinas e que não traga problemas de segurança aos utilizadores.