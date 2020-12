Flash vai desaparecer em grande! Adobe lançou a sua última atualização

Não há volta a dar, 2020 será mesmo o ano em que o Flash vai finalmente ser extinto e desaparecer da Internet. Esta tecnologia há muito que está ultrapassada e há bastante tempo que se esperava que desaparecesse de vez.

Com data de fim já marcada, a Adobe resolveu agora lançar uma última atualização e decerto marcar o abandono desta sua oferta. Mais uma vez é aconselhada a sua instalação e foi aproveitado o momento para deixar uma mensagem a todos.

Fim do Flash está mesmo a chegar

É no último dia do ano que o Flash deixará de ser oficialmente suportado. A 31 de dezembro a Adobe irá matar o seu software e deixar de garantir as atualizações necessárias e que ao longo dos anos tem libertado para resolver problemas, alguns muito graves.

Claro que este fim terá acompanhado por algumas alterações nos sistemas operativos e noutros sistemas, para que deixe de estar disponível. A Microsoft já tem os seus planos em marcha e os browsers vão seguir esta decisão irrevogável.

Chega a última atualização desta tecnologia

Para marcar o seu fim, ainda que a algumas semanas da data, a Adobe resolveu lançar uma nova atualização. Esta é apenas mais uma para esta fonte de problemas, mas a empresa aproveitou para deixar uma mensagem aos utilizadores e aos programadores.

Em vez de deixar claro o que está de novo nesta versão, a Adobe deixou um agradecimento especial. Quis principalmente deixar um obrigado a todos os que ao longo das últimas 2 décadas usaram o Flash de forma constante e aos que criaram conteúdo com esta tecnologia.

Adobe aproveitou para deixar uma mensagem

Para além de interromper o suporte no último dia de 2020 a Adobe irá tomar mais ações. A 12 de janeiro irá bloquear os conteúdos Flash de correrem no seu leitor. Está também a pedir aos utilizadores que removam o Flash Player assim que possível.

O Windows irá dar uma ajuda preciosa no final do Flash, ao eliminá-lo de forma automática. Também os principais browsers vão seguir este caminho e deixar de suportar esta tecnologia, sem possibilidade de ser usada. Está a chegar, finalmente, o tão esperado fim do Flash!