Apesar de estarem a cair quase em desuso, as SMS são ainda usadas por muita gente para comunicar. Estas cumprem a sua função e transmitem mensagens curtas e que se resumem a texto, ainda que em alguns casos possam ser complementadas.

No Android a app Mensagens da Google assume um papel importante neste campo. Agora parece existir um novo problema e que afeta o envio destas mensagens. As SMS estão com problemas e a sua fonte parece ser a Google e uma atualização recente que fez.

Um novo problema no Android

Apesar de não ser muito visível, a Google tem responsabilidade em muitos componentes do Android. Falamos, por exemplo, dos processos de comunicação com os operadores para que tudo funcione de forma perfeita. Aqui entra em ação o componente Carrier Services.

Este foi atualizado recentemente e parece ser agora a fonte de muitos problemas no Android. As queixas acumulam-se e parece ser a causa para os problemas com as SMS que têm estado a ser reportadas desde essa altura.

SMS deixam de ser enviadas ou recebidas

Do que é descrito, desde que a última versão do Carrier Services chegou que as SMS deixaram de poder ser enviadas ou recebidas por muitos utilizadores. O problema não parece ser generalizado, mas afetas várias marcas e vários fabricantes.

Com base na informação disponível, o problema parece centrado em apenas 3 marcas de smartphones. Falamos da OnePlus, da Samsung e até da LG. São dos utilizadores de smartphones destas marcas que existem queixas na página do Carrier Services na Play Store da Google.

Google deve resolver tudo com atualização

Curiosamente, as mensagens que são enviadas pelo serviço RCS da Google parecem estar imunes ao problema. Estas, na verdade, não usam a comunicação com os operadores e com as suas infraestruturas de comunicação.

Uma das formas óbvias de resolver este problema é a remoção do Carrier Services. Esta atualização chegou no dia 2 de dezembro e desde essa altura que os problemas estão a acumular-se. A Google deverá resolver esta situação, com uma nova atualização.