Com propostas cada vez mais interessantes, o mercado dos smartwatches tem estado a apresentar resultados muito interessantes e importantes para as marcas. Se até há pouco tempo estes eram apenas acessórios, tudo parece ter mudado.

Depois de alguns meses de números mais conturbados, tudo parece estar agora a voltar ao normal. Os dados mais recentes mostram que a Apple e Huawei continuam a dominar o mercado dos smartwatches.

Dados de vendas dos smartwatches

Os dados são referentes ao terceiro trimestre de 2020 e mostram como está o mercado dos smartwatches. Surgem pelas mãos da Counterpoint Research, que avaliou o mercado destes dispositivos e revelou como está o seu estado e as empresas que mais se destacam.

Do que pode ser visto, os números continuam a de feição para a Apple, para a Huawei e para a Samsung. Estas são as que dominam o mercado com as suas propostas. Ainda mais importante foi ver que o mercado está com bom desempenho e cresceu 6%.

Apple e Huawei dominam este mercado

O primeiro lugar desta lista é ocupado pela Apple, que tem agora 28%, tendo subido 2 pontos percentuais. A marca atingiu os 2,3 mil milhões de dólares, quase metade do valor do mercado. Face ao mesmo período de 2019, a empresa cresceu 18%.

Imediatamente a seguir vem a Huawei, que tem agora 15%, tendo crescido uns bens visíveis 5%. A Samsung atingiu agora os 10% de quota de mercado, tendo conseguido recuperar uma posição e tendo ultrapassado a anterior concorrente BBK.

Onde mais se vende também foi mudado

Outro dado interessante dos dados do mercado dos smartwatches é a origem das vendas. A mudança aconteceu e agora já não é o mercado americano o maior consumidor destes dispositivos. A China puxou a si este lugar e é agora onde mais smartwatches se vende.

É importante ver esta recuperação deste mercado, sendo uma imagem do que poderá acontecer nos restantes. Os smartwatches ganharam o seu lugar e são já quase essenciais. A Apple mantém o seu lugar, mas a Huawei está a crescer nesta área, como se tem visto.