Poucos são os que usam o Facebook e que não se recordam do FarmVille. Este foi um jogo que tomou de assalto a maior rede social da Internet há 11 anos e que levou a muitas horas fossem passadas a tomar conta destas quintas virtuais.

Apesar de já não ter a força e a visibilidade de que tinha, é ainda a preferência de muitos para se entreter no Facebook. A Zynga, a criadora do FarmVille anunciou agora o seu fim. Será já no final de 2020 e é uma decisão que não será revertida.

Chegou o fim anunciado do FarmVille

Foi no final da semana passada que a Zynga, a criadora do FarmVille, anunciou algo que muitos esperavam. Depois de 11 anos a servir os jogadores do Facebook, o FarmVille vai deixar de estar disponível e deixará de poder ser jogado.

Esta decisão foi anunciada como resultado de outra mudança que em breve vai acontecer e que terá também um impacto grande nos utilizadores. Falamos do fim do flash nos browsers e do que isso poderá trazer para os muitos serviços que dele dependiam.

Zynga remove jogo do Facebook no fim de 2020

O fim do FarmVille acontecerá no último dia deste ano, tendo uma aplicação imediata. O Facebook abandonará também o suporte a esta tecnologia, pelo que muitos outros jogos e apps que estão dentro desta rede vão deixar de funcionar.

A Zynga alertou também que vão acontecer algumas mudanças no FarmVille mais cedo que o final do ano. A partir de 17 de novembro as compras dentro deste jogo vão deixar de ser feitas. Além disso, todos os sistemas de pagamentos deixam de funcionar nesse dia.

Culpa é do fim do flash e da sua tecnologia

Apesar de ser um dos jogos mais marcantes do Facebook, a Zynga já tem outros títulos mais atualizados dentro do Facebook e que podem ser jogados. Estes, por usarem tecnologias mais recentes, vão continuar a ser suportados. Também as versões para dispositivos móveis vão continuar a ser suportadas.

Com o fim do flash, este será um movimento que vai ser visto com cada vez maior frequência. A Adobe já deu uma data para o fim do seu suporte e, por isso, todos os browsers vão abandonar esta tecnologia no futuro imediato. É o fim de uma era, onde muitos se aplicaram na agricultura virtual e onde o FarmVille era o rei do Facebook.