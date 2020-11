Há muito que se sabe que o Flash está prestes a desaparecer e a levar com eles todos os problemas. A Adobe já tinha anunciado que 2020 seria o último ano em que esta tecnologia ia estar disponível para os utilizadores.

Claro que para conseguir implementar este fim de vida, a Adobe depende muito dos browsers e do que estes oferecem. A Mozilla foi a mais recente empresa a determinar a morte do Flash acontece já em breve, mesmo no início de 2021.

Aproxima-se o fim do Flash

Será já no último dia de 2020 que a Adobe vai terminar o suporte para o Flash e tudo o que está relacionado com esta tecnologia. Este é um momento chave e que há muito tempo era esperado, terminando assim uma vida longa, mas não isenta de problemas graves e sobretudo de questões de segurança.

Claro que este terá de ser acompanhado com uma medida por parte dos browsers, que assim têm de deixar de ter o Flash presente. Vários são já os compromissos, com casos claros da Google e do seu Chrome, bem como da Microsoft e do Windows 10.

Mozilla alinha-se com as datas da Adobe

Alinhando-se com o resto da indústria, a Mozilla veio agora revelar o momento em que o Firefox deixará de ter suporte para o Flash. Será numa data bem específica, pouco tempo depois da data imposta pela Adobe para este fim.

Será no dia 26 de janeiro de 2021 que este browser vai perder definitivamente o suporte para o Flash. A data pode parecer aleatória, mas na verdade não o é. É nesse da que será lançada a versão 85 do Firefox e com ela o fim do suporte para a tecnologia da Adobe.

O fim oficial desta tecnologia no Firefox

Na verdade, este é apenas um fim formal e oficial para algo que o Firefox já não usa. Desde o ano passado que o este browser tem o Flash desativado de forma nativa. A diferença aqui é que os utilizadores podem, contudo, voltar a ativá-lo manualmente.

O apoio da Mozilla e do Firefox é de extrema importância neste momento de morte do Flash. Sendo um dos 3 browsers mais usados, vai eliminar esta proposta da Adobe de um lote muito grande de máquinas e de utilizadores.