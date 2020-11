O nome Yubo diz-lhe alguma coisa? Muito provavelmente não. Mas e então se eu lhe disser que se trata de uma rede social já com 40 milhões de utilizadores?

Pois bem, esta nova plataforma poderá ser a grande próxima rede social muito em breve. E recentemente conseguiu angariar 47,5 milhões de dólares.

Bem sabemos que o Facebook é, e continuará a ser a curto e médio prazo, a maior e mais popular rede social do mundo. No entanto, volta e meia surge uma novidade no segmento das plataformas sociais, que faz tremer o pódio do serviço de Mark Zuckerberg. Alguns exemplos são o Snapchat e, mais recentemente, o TikTok.

Nos últimos dias uma nova rede social começou a destacar-se, mas ‘ninguém’ parece já ter ouvido falar dela.

Yubo é a rede social que já tem 40 milhões de utilizadores

Designa-se Yubo e tem como slogan “Make New Friends”. Trata-se de uma nova rede social sediada em Paris e criada por uma equipa de 15 pessoas, entre engenheiros, designers, especialistas de dados e marketeers. Até aqui tudo parece semelhante a uma outra qualquer plataforma com fins sociais que tenha emergido agora no mercado. Mas há alguns pormenores curiosos para uma rede social novata.

O serviço conta já com 40 mil utilizadores e o público alvo são os jovens com menos de 25 anos. Os utilizadores podem realizar várias atividades, como aceder a salas com transmissões ao vivo, conhecer pessoas e comprar novas funcionalidades.

Outra curiosidade é que esta rede parece funcionar de forma diferente das restantes, pois não se pode seguir outros utilizadores nem gostar dos conteúdos.

Ao contrário de outras redes, Yubo não pretende ‘entupir-se’ de anúncios. Mas os utilizadores podem pagar para desbloquear artigos, por exemplo. Desta forma, a rede social espera conseguir gerar 20 milhões de dólares (~17 milhões de euros) em receitas este ano, ou seja, o dobro do conseguido em 2019.

Recentemente a empresa conseguiu um financiamento de 47,5 milhões de dólares (~40 milhões de euros). Esta contribuição veio de investidores de alto risco, como por exemplo Idinvest Partners, Iris Capital, Alven e Sweet Capital.

Ao se abrir a aplicação, temos ao dispor várias salas de transmissão ao vivo feitas pelos utilizadores. Podemos então aderir a salas onde sejam abordados temas do nosso interesse, como desporto, política, jogos, etc.

A maior parte dos utilizadores estão localizados nos EUA, Reino Unido, Canadá, Austrália e França. E de acordo com Sacha Lazimi, CEO da Yubo:

Em 95% das salas existem apenas streamers. As salas têm em média entre 5 a 10 pessoas. Tivemos 25 milhões de utilizadores registados em dezembro. Hoje temos mais de 40 milhões de utilizadores.

Mas o aumento do envolvimento das pessoas parece ser notável, pois o número de horas passadas nestas salas de streaming, aumentou 400% ano a ano.

Uma rede social com regras rígidas

Uma vez que a população alvo são jovens, é importante haver regras claras. Assim, a empresa investe em processos de moderação em tempo real e tenta impor regras rigorosas. Ao inscrever-se, o Yubo verifica a identidade do utilizador de modo a colocá-lo na faixa etária correta.

Analisamos todo o conteúdo tanto semanticamente como visualmente.

disse Lazimi.

Um dos objetivos da empresa é expandir a sua equipa. Atualmente emprega 30 funcionários em Paris, Londres e Jacksonville, mas um outro escritório será aberto em Nova Iorque. Além disso, a plataforma vai ainda desenvolver uma integração com o YouTube de forma a exibir o conteúdo deste serviço numa das salas.

A rede social está disponível em 36 idiomas e para os sistemas operativos Android e iOS. Conheça mais sobre a plataforma aqui.