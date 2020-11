Com um foco crescente na fotografia, a Huawei decidiu há alguns anos associar-se a uma das maiores marcas deste campo. Surgiu assim uma parceria única com a Leica, que traz aos smartphones capacidades únicas.

Esta é uma parceria estável e que a cada novo modelo da Huawei se renova e traz melhorias. Agora, e nas palavras de um conhecido leaker, esta teria sido interrompida. A verdade é outra e afinal nunca esteve em causa uma das mais conhecidas uniões do mundo da tecnologia.

O fim de uma parceria de sucesso?

Foi durante o dia de ontem que o conhecido leaker DigitalChatStation revelou na rede social Weibo uma informação contraditória. Depois de vários anos de associação entre a Huawei e a Leica, as marcas teriam interrompido a sua parceria.

Não revelou a razão para esse passo, mas deu como certa esta informação. Foi até mais longe e revelou que a Leica teria já sido contactada por outra marca de smartphones chinesa para que toda a sua tecnologia fosse mantida no mercado.

Huawei e Leica negam este rumor

Esta informação, ainda que estranha e até pouco credível, levou a que muito especulassem as razões para o fim desta união. Claro que veio à baila o batido tema das sanções dos EUA, mas depressa as duas marcas vieram a público negar e reafirmar a sua união.

Segundo a Huawei, tudo não passa de um boato infundado e uma notícia completamente falsa. Também a Leica veio esclarecer este ponto e revelou que não tem informações sobre o fim da parceria com a sua parceira de muitos anos.

Novos padrões da fotografia no smartphone

A união tecnológica entre a Huawei e a Leica foi iniciada em 2016, com o lançamento do bem-sucedido P9. Desde esse momento que a ascensão da marca neste mercado, e em especial no campo da fotografia, não parou e tem crescido a cada ano.

Com o lançamento de cada novo modelo a Huawei tem a ajuda da Leica e afirma-se em novos campos, sempre com resultados impressionantes. Estabelece padrões e define o que o muitas das marcas vão procurar atingir de seguida.