Ion: Candeeiro LED da Prozis que também carrega smartphones

Seja para efeitos de trabalho ou entretenimento, muitos de nós passam várias horas, nas secretárias, ao computador. A presença de um ponto de luz é normalmente importante, mas nada melhor que conseguir ajudar a luz às suas necessidades.

Depois de apresentamos aqui o candeeiro LED Ray hoje vamos conhecer o Ion que tem a mesma tecnologia, mas um formato diferente.

Ter um candeeiro na secretária é quase um “Must have”. Os candeeiros têm o propósito de nos fornecer luz e, às vezes, até servem para pendurar algumas coisas.

Tal como o candeeiro LED Ray, o Ion também tem duas funções. Além dar iluminar o espaço permite também que os utilizadores carreguem os seus dispositivos sem fios. O carregamento sem fios QI é uma das funcionalidades que tem vindo a ganhar popularidade no segmento dos dispositivos e gadgets de casa ou escritório.

Carregar um smartphone/tablet ou qualquer outro dispositivo através do carregamento wireless QI é muito simples e prático, pois, basta colocar o equipamento sobre a base de carregamento.

Especificações do candeeiro Ion

LED

Luminância: 1200 lux

Wireless Output: 10W

Dimensões: 350 x 150 x 40 mm

Tempo de Vida do LED: 30 mil horas

LED Power: 4,5w

Destaque ainda para o facto deste candeeiro LED ser rotativo tanto ao nível da base como ao nível da própria lâmpada. A temperatura da lâmpada pode também variar entre os 2700 – 6500 k.

Aproveitem a promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este Candeeiro de Mesa LED onde pode carregar o smartphone com um desconto de 10%usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).