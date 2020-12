Cyberpunk 2077: jogo pode causar convulsões de epilepsia a quem tenha predisposição

Cyberpunk 2077 é um dos jogos mais aguardados pelos gamers. O título será lançado já hoje e promete muita diversão, aventura e desafios para os jogadores de todo o mundo.

No entanto, recentemente, uma jornalista sofreu uma crise epiléptica durante o jogo. Deste caso, concluiu-se que Cyberpunk 2077 poderá promover convulsões de epilepsia a quem tenha predisposição para esta condição e, assim, vai ter avisos sobre esta situação.

Esta não é a primeira vez que a tecnologia, como os videojogos, está associada a crises de epilepsia. Tudo está relacionado com a intensidade e intermitência das luzes exibidas ao utilizador.

No final de novembro, por exemplo, a rede social TikTok começou a colocar alertas nos vídeos que poderiam provocar convulsões a quem estivesse a ver e que, por conseguinte, já tivesse uma predisposição para esta condição.

Cyberpunk 2077 poderá provocar ataques epilépticos

Este é um dos jogos mais aguardados e que será lançado no dia de hoje, 10 de novembro.

No entanto, recentemente, a jornalista Liana Ruppert sofreu uma convulsão de epilepsia enquanto jogava Cyberpunk 2077. Ruppert partilhou o sucedido na sua conta da rede social Twitter:

Segundo a jornalista, o problema esteve relacionado com padrões de flashes e luzes e destaca um momento designado Braindance, onde os jogadores interagem com as suas memórias e onde piscam luzes brancas e vermelhas num padrão de frequência rápido antes de piscar em branco.

Ela refere que este cenário faz lembrar um equipamento que os especialistas usam para desencadear convulsões nos pacientes, de forma a estudar o fenómeno para fins de diagnóstico.

Jogo vai ter aviso sobre possíveis riscos

Neste sentido, a criadora do jogo CD Projekt Red, anunciou que irá adicionar um aviso específico sobre a possibilidade de ataques epilépticos durante a exibição do Cyberpunk 2077.

Ao The Verge, um porta-voz da empresa CD Projekt Red adiantou que “assim que tivemos conhecimento do artigo de Liana, entramos em contacto com ela e agradecemos por partilhar a sua experiência, já que isso definitivamente colocou esse aspeto do jogo sob maior escrutínio“.

Em suma, se jogar este ou outros títulos, assim como vir alguns vídeos, e sentir sintomas como tonturas, alterações na visão, dores de cabeça, espasmos, desorientação, convulsões, entre outros, deverá desligar e, caso persista, procurar um médico.