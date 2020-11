TikTok vai colocar alertas em vídeos que possam causar crises de epilepsia

A popular aplicação TikTok vai adicionar uma nova funcionalidade que alerta os utilizadores com epilepsia para determinados vídeos que, devido às suas características de luz, possam provocar convulsões.

É uma iniciativa de louvar por parte da plataforma que poderá, desta forma, evitar crises epiléticas por parte de quem sofre desta condição.

O TikTok tem sido notícia ultimamente, mas não devido às melhores notícias. Isto porque o ainda atual presidente norte-americano Donald Trump quis pôr um travão na app chinesa. No entanto, o mundo aguarda que com a eleição de Joe Biden esta aplicação assim como outras marcas, como a Huawei, possam funcionar livremente nos EUA, sem restrições nem bloqueios.

Mas tirando essas situações, o TikTok continua a ser massivamente utilizado, sendo a app com o maior número de downloads do mundo. Nesse sentido, o serviço também se tem esforçado para oferecer ao utilizador as melhores funcionalidades possíveis.

TikTok vai emitir aviso de epilepsia em vídeos fotossensíveis

O TikTok está a implementar uma nova funcionalidade para ajudar pessoas com epilepsia a evitar a visualização de conteúdos fotossensíveis. A rede social de vídeos curtos começou a avisar os criadores que inserem conteúdos, se estes têm algum efeito que possa desencadear uma crise de epilepsia.

Além disso, os utilizadores agora também já são avisados se determinados vídeos no feed têm características de luz que possam ter impacto em pessoas com epilepsia. Haverá ainda uma alternância nas configurações de acessibilidade da app.

De acordo com a Epilepsy Foundation of America, uma em cada 26 pessoas nos EUA irá desenvolver epilepsia nalgum momento e um décimo sofrerá convulsões.

E determinados vídeos podem promover essas mesmas crises e convulsões, devido à intensidade de luzes e cores intermitentes, ou seja, que piscam. Assim, este novo recurso vai permitir que o utilizador com esta condição possa controlar aquilo que vê e evitar conteúdos que lhe possam causar convulsões.

Segundo Laura Thrall, presidente e CEO da Epilepsy Foundation:

Embora a população de pessoas com epilepsia fotossensível seja pequena, o impacto pode ser bastante sério. É ótimo ver o TikTok a abordar este problema através de alterações na sua plataforma para que as pessoas da nossa comunidade de epilepsia se possam sentir protegidas ao visualizar conteúdos no TikTok. Estamos orgulhosos de ter trabalhado em conjunto com o TikTok nesta iniciativa.

Para além desta, o TikTok está a colaborar com outras organizações de epilepsia na Europa, Japão e Coreia do Sul. De acordo com a plataforma, este recurso ficará disponível já nas próximas semanas.