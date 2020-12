Revelado o trailer de lançamento de Cyberpunk 2077

Finalmente chegou! Cyberpunk 2077 já se encontra a caminho e é já amanhã que chega ao mercado. A aventura pela Night City encontra-se prestes a começar.

Entretanto, já foi revelado o trailer de lançamento do jogo.

Tal como temos vindo a acompanhar (ver aqui ou aqui), Cyberpunk 2077 é um dos jogos mais aguardados deste final de ano e…a espera terminou.

Dia 10 de dezembro é o dia em que a Night City se abre para os jogadores e a CD Projekt Red já começou as festividades. Isto pois revelou o trailer de lançamento do jogo.

O trailer apresenta um pouco mais da megacidade onde o jogo decorre, a Night City. Neste vídeo é-nos possível ver ainda, um pouco da vida frenética e impiedosa dos habitantes de Night City, que é também, a cidade mais perigosa do mundo… em 2077.

É-nos revelado também, mais um pouco sobre os laços criados pelos jogadores com a cidade e com os restantes personagens, assim como alguns dos perigos que vão encontrar na metrópole.

Photo Mode

Entretanto, gostaria de vos deixar com um trailer recentemente revelado pela CD Projekt Red, que demonstra as várias e poderosas capacidades do Modo Fotografia de Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 chega amanhã aos PCs, Xbox One, PlayStation 4, e Stadia.

Posteriormente, haverá uma atualização gratuita que fará com que o jogo fique otimizado para as consolas de Próxima Geração, ou seja, para a Xbox Series X e PlayStation 5. Essa atualização será gratuita para quem tenha comprado o jogo para Xbox One ou Playstation 4 e permitirá aos jogadores uma experiência otimizada para as novas consolas e respetivas capacidades.