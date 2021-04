Dica: Vamos melhorar o desempenho das aplicações e jogos nos smartphones Samsung

Por vezes as marcas dão-nos algumas ferramentas para gerir os smartphones, mas não mostram tudo. O caso de hoje é uma dica para podermos melhorar o desempenho das aplicações e dos jogos nos modelos Samsung, com recurso a uma ferramenta disponibilizada pela própria fabricante.

Depois de termos mostrado a app Samsung Members, hoje trazemos o módulo Galaxy App Booster.

Os smartphones Samsung dispõem de um grande número de ferramentas para melhorar o seu funcionamento. Uma destas é a Galaxy Labs. Esta é uma aplicação que nos fornece vários módulos para melhorar o desempenho ou controlá-lo. Por exemplo, aqui podemos controlar o uso da RAM ou a temperatura do próprio telefone.

Um dos módulos que encontramos no Galaxy Labs é o Galaxy App Booster. Este é responsável por melhorar o desempenho das apps e dos jogos nos dispositivos Samsung. Assim, se deseja usar este módulo e não sabe como funciona, siga-nos para mais uma dica Pplware.

Afinar o seu smartphone Samsung com a app Booster

O Galaxy App Booster é um módulo projetado para melhorar o desempenho e a operação das aplicações, inclusive jogos, nos smartphones Samsung. Graças a este módulo, o desempenho das apps móveis pode ser melhorado em 15%. Isso é algo que pode ser extremamente útil quando o utilizador está perto do limite de recursos ou quando está a jogar e precisa de total desempenho.

O módulo oferece várias opções, já que o utilizador pode otimizar todas as aplicações instalados no dispositivo Galaxy ou apenas aqueles que usou nos últimos 30 dias. Isso permitirá escolher quais apps ou jogos terão o seu desempenho melhorado. Uma das opções recomendadas, por exemplo, é a utilização deste recurso de otimização depois de uma atualização de software.

Portanto, se quiser usar este módulo no seu Samsung deve fazer o seguinte:

Descarregue a app Galaxy Labs, disponível neste link; Abra a aplicação Galaxy Labs no seu smartphone; Vá ao menu App Booster; Instale este módulo; Abra o item Galaxy App Booster. Espere que carregue; Clique em otimizar aplicações ou, se desejar, atualize apenas as mais recentes, ative a opção ao final (aplicações dos últimos 30 dias); Aguarde a otimização do desempenho das aplicações e jogos.

Tirar mais proveito da máquina Samsung

Com estas etapas, o utilizador já obteve um aumento no desempenho as aplicações e jogos intervencionados pela ferramenta. Esta ação levará a que o software funcione melhor, pois tirará mais proveito do CPU do smartphone, algo que será notado principalmente se tiver um Galaxy de gama alta. A experiência de usá-los será muito melhor.

O outro lado da moeda é que o consumo de energia será maior no seu telefone. Notará principalmente se este aumento de desempenho for voltado para jogos pesados, como PUBG ou Fortnite, por exemplo. O consumo de energia do seu Samsung será maior, mas receberá um desempenho refinado.

