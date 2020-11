Depois da Black Friday, hoje é dia de novas promoções online com a Cyber Monday. O mês de novembro é, sem dúvida, o melhor mês para fazer grandes compras de tecnologia já a pensar nos presentes de Natal. Para o ajudar nestas escolhas, selecionámos alguns dos melhores headphones com cancelamento de ruído.

Conheça as nossas sugestões.

Os melhores headphones com cancelamento de ruído

Marshall Monitor II NC – preço médio 270 €

Os Marshall Monitor II NC que, por norma estão disponíveis a preços a rondar os 270 €, hoje podem ser encontrados por menos 100 €, o que faz deles uma excelente oportunidade.

Os Marshall além do ANC, vêm com Bluetooth 5.0, mas também podem ser usados por cabo, com jack de 3,5mm. A autonomia ronda as 30 horas em Bleutooth e com ANC ativo, o que é bastante.

Headphones Sony WH-CH710N – preço médio 150 €

Ainda da Sony, mas um preço mais acessível, sugerimos os Sony WH-CH710N. Estes auscultadores podem ser encontrados atualmente por menos de 100 €, um valor muito interessante dadas as especificidades do produto.

Com o cancelamento de ruído através da tecnologia de sensor de ruído duplo, bem como o Modo som ambiente, pode assumir o controlo do que ouve, e com 35 horas de reprodução sem fios, pode ouvir música durante todo o dia.

Bose Noise Cancelling Headphones 700 – preço médio 370 €

A próxima sugestão vai para os Bose Noise Cancelling Headphones 700. Estes headphones estão disponíveis por um preço médio de 370 €, no entanto, nesta época de promoções podem ser encontrados por 340 € ou até menos.

O cancelamento ativo de ruído é uma das características mais evidentes dos Bose Noise Cancelling Headphones 700, mas há mais. Vêm com Bluetooth 5.0, são extremamente cómodos e confortáveis e a sua autonomia varia entre 19 a 20 horas de reprodução de música.

Conheça melhor este produto, através da nossa análise:

Auscultadores Sony WH-1000XM3 – preço médio 320 €

Os Sony WH-1000XM3 podem ser encontrados a um preço médio de 320 €. Contudo, em época de promoções, e hoje em Cyber Monday, podem ser encontrados por menos de 200 € em muitas lojas.

Este não é o modelo mais atual da linha, sendo que a Sony tem também disponível o modelo Sony WH-1000XM4. Contudo, face à relação entre preço, qualidade e o fator promoções, os Sony WH-1000XM3 configuram uma escolha mais acertada.

Também os headphones da Sony foram aqui analisados.

Beats Solo Pro – preço médio 310 €

Os Beats Solo Pro estão disponíveis nas cores marfim, cinza e preto e têm dois modos de reprodução: Cancelamento de ruído ativo (ANC) e modo Transparência.

No modo Pure ANC da Beats, pode concentrar-se ao máximo com um som totalmente envolvente, enquanto no modo Transparência vai poder manter-se a par do que está a acontecer à sua volta.

A autonomia indicada pela marca é de 22 horas. Caso os modos anteriores estejam desligados, então, poderá ir até a umas incríveis 40 horas.

O que vai comprar nesta Cyber Monday?

