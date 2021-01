Conhece a VPN mais sólida de 2021? Começa a companha PureVPN

De antemão, existem vários relatórios que indicam o crescimento do tráfego na Internet como tendo crescido globalmente até 30% em 2020. Este aumento significativo estará relacionado com a pandemia que enfrentamos atualmente.

Se, por um lado, é uma oportunidade para as pessoas permanecerem ligadas aos seus amigos, família, namorados(as) que vivem a quilómetros de distância, por outro, acrescenta alvos insuspeitos à “lista de vítimas de hacking” dos cibercriminosos. Mas como posso manter-me protegido nestes tempos. Saiba como manter a sua segurança e anonimato online com a VPN mais sólida.

Assim, se não desejar fazer parte da “lista de hack” de cibercriminosos, recomendamos a utilização de uma VPN. Este é ponto número 1.

Logo, uma rede privada virtual, VPN, confere a capacidade de camuflar os nossos dados e torná-los incompreensíveis para os cibercriminosos. Em última análise, dá-nos paz de espírito para navegar sem qualquer medo de ameaças cibernéticas.

Então, se está ansioso por um 2021 seguro ao usar uma VPN, então está disponível uma promoção que pode valer cada cêntimo: um plano VPN de 5 anos por apenas 0,74 euros por mês.

PureVPN é a VPN mais sólida?

Em primeiro lugar, suponha que já conhecia as muitas vantagens de utilizar uma VPN e esperava pela época das férias para obter uma VPN de luxo por uma fração do custo.

Nesse caso, é provável que tenha perdido as promoções sazonais recentes e que tenha procurado algumas outras promoções de última hora, com os dedos cruzados e a esperar pela sorte.

Se for esse o caso, então não se preocupe de todo. A PureVPN prolongou recentemente a sua promoção de férias para que também possa usufruir de uma VPN premium sem ter de ficar com os bolsos vazios.

Assim, esta nova promo alargada da PureVPN, traz consigo 5 anos de entretenimento ininterrupto, privacidade ótima, e segurança de nível bancário a um preço ridiculamente económico.

Do mesmo modo, é possível obter o plano de 5 anos por apenas 0,74 euros por mês, ou 44,19 euros de custo único daquela que pode ser a VPN mais sólida.

Vamos descobrir o que está dentro deste plano

Os últimos anos têm sido ótimos para a comunidade da PureVPN, uma vez que trouxe atualizações e melhorias emocionantes às suas características e funcionalidades em todas as suas aplicações.

Porém, a PureVPN também fez um esforço extra para provar ser a VPN mais segura do mercado:

Auditoria de Segurança Múltipla

Para começar, a PureVPN é uma VPN mais sólida que a média, sendo das VPNs mais fiáveis que existe.

Nesse sentido, o que torna a marca tão confiante reside no facto de ter passado por múltiplas auditorias de segurança. A Altius IT realizou a primeira auditoria, mas a empresa foi mais longe para realizar uma auditoria mais recente, que foi conduzida pela KPMG, um dos Quatro Grandes auditores do mundo.

Agora, ambos os auditores aprovaram que a PureVPN nunca viola a privacidade dos seus utilizadores e não mantém registos das suas atividades de navegação, consultas ao DNS, e endereço IP real.

Multi-Logins e Streaming

A PureVPN atualizou recentemente a sua funcionalidade multi-login de 5 para 10 dispositivos.

Ao mesmo tempo, a funcionalidade atualizada acrescenta comodidade, permitindo-nos manter até 10 dispositivos seguros com uma só assinatura.

Posteriormente, combine esta funcionalidade com a incrível capacidade da PureVPN de desbloquear serviços de streaming de alta qualidade no mundo, e obtém uma VPN com todas as funcionalidades para streaming.

Então, é possível aceder à VPN a partir de qualquer dispositivo e continuar a ver o seu programa favorito de onde saiu. Pode aceder a muitos canais com a PureVPN, tais como:

Hulu US,

Amazon Prime, B

BC iPlayer,

SonyLiv,

HBO Go,

IPTV,

e muito mais.

Acesso a 7 Regiões Netflix

Ao contrário de muitos outros serviços VPN, a PureVPN permite aceder a mais do que uma região Netflix.

Assim, para além de aceder à biblioteca de mais de 5.000 conteúdos da Netflix dos EUA, também pode aceder à Netflix UK, Canadá, Japão, Alemanha, Austrália e França. Pode ainda transmitir até 4K de conteúdo ultra-HD sem qualquer bloqueio ou interrupções.

Cobertura Global do Serviço

Simultaneamente, a PureVPN é uma ferramenta ideal tanto para viajantes ocasionais como frequentes. Tem muitos servidores que estão localizados em 141 países, dando ao viajante a facilidade de aceder às suas contas bancárias locais ou canais de televisão online a partir de qualquer parte do mundo.

Com mais de 6.500 servidores VPN, é possível ter sempre a certeza de uma ligação e velocidade ótimas. Pode até mudar de servidor a qualquer momento através da aplicação PureVPN.

Proteção contra fugas de IP

As fugas de IP são um tipo comum de vulnerabilidade que se encontra em muitas aplicações VPN. Ora a PureVPN oferece uma funcionalidade dedicada de proteção contra fugas de IP que supera essa vulnerabilidade e mantém o seu IP sempre escondido.

De maneira idêntica, o seu histórico DNS também permanece privado com a proteção contra fugas de DNS da PureVPN.

Garantia Alargada de reembolso

Todas estas e muitas outras vantagens das aplicações PureVPN vêm com uma garantia prolongada de 31 dias de devolução do dinheiro.

Fiabilidade e Acessibilidade de Preços – Um Pacote Tudo-em-Um

Como utilizador de VPN, se pretender uma subscrição premium que não custe uma fortuna, esta é, sem dúvida uma boa oportunidade.

Não obstante, nota muito positiva para o facto deste fornecedor de VPN respeitar a nossa privacidade e a assegure-a a todo o custo tornando-se numa VPN mais sólida.

A qualidade do serviço PureVPN reflete-se ainda mais através da sua reputação no mercado. Uma das plataformas de análise mais fiáveis do mundo, a Trustpilot, atribuiu à PureVPN uma classificação de 4,7. As altas classificações de confiança provêm das mais de 11.000 avaliações VPN positivas que pode encontrar no Trustpilot pelos utilizadores do PureVPN.

Portanto, neste momento é fiável dizer que vale a pena experimentar o serviço. Com um custo de 0,74 euros por mês, que mais se pode pedir?