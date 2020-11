Hoje vivemos cada vez mais em frente ao computador. O conforto é, portanto, um fator essencial. As cadeiras na categoria gaming têm um design característicos, mas, o mais importante, é o tal conforto que proporcionam, além do elevado ajuste, adaptando-se a cada diferente corpo e momento do dia.

Nos últimos dias sentei-me na cadeira Fantech Extreme Gaming e hoje venho dar-lhe a conhecer todos os seus pormenores.

Seja para o trabalho ou para o lazer, o conforto em frente ao PC é uma das coisas que mais prezo. Todos sabemos que uma má postura, uma cadeira que não se adapta ao nosso corpo, é meio caminho andado para dores nas costas, nas pernas e no pescoço, já para não falar nos problemas de saúde que daí advém.

Com linhas marcadas do segmento onde se insere, a cadeira Fantech Extreme Gaming apresenta-se como um excelente complemento de todo um setup gaming.

Construção e design da Fantech Extreme Gaming

A cadeira gaming Fantech Extreme tem um revestimento em pele sintética, com uma textura bastante agradável e com acabamento robusto. As costuras têm excelente acabamento, tal como os bordados na zona da cabeça, costas e nas almofadas.

A base é em aço e plástico, dando a robustez necessária a uma cadeira deste género.

O modelo enviado pela Fantech para testes é o branco, que acaba por combinar com o meu escritório, o que me agradou bastante. No entanto, disponibiliza mais quatro cores, vermelho, amarelo, verde e azul, respondendo ao gosto de cada gamer, enquadrando-se no seu próprio setup. Além dos pormenores de cor na pele do assento da cadeira, há ainda apontamentos das cores, nos pés, nas rodas e um ligeiro apontamento nas costas da cadeira, que surge como acabamento da abertura do encosto.

A cadeira permite uma rotação de 360º e as rodas um movimento muito suave e silencioso. A marca deixa ainda a advertência de que a sua qualidade não danifica o chão.

Em termos de dimensões, o encosto tem uma altura de 82 cm e a largura é de 54 cm, o apoio dos braços é de 34 cm e a largura do assento interior é de 38 cm. Estas dimensões são importantes porque quanto melhor o corpo se encaixar na cadeira, maior será o conforto. É relevante ainda considerar que a cadeira está projetada para corpos até 120 kg.

Dimensões e peso:

Encosto: 82 cm

Altura do chão até apoio de braço: 68 a 75 cm

Apoio de braço: 34 cm

Altura do chão até base do assento: 48 a 54 cm

Altura máxima da cadeira: 140 cm

Largura do encosto: 54 cm

Distância entre apoios de braços: 66 cm

Largura do assento interior: 38 cm

Largura do assento exterior: 54 cm

Profundidade do assento: 51 cm

Diâmetro da base com rodas: 73 cm

Peso: 20 Kg

Montagem

A cadeira chega a casa numa caixa de grandes dimensões, perfeitamente embalada… mas obviamente desmontada. O processo de montagem é bastante simples e não exige nenhuma ferramenta extra para tal. Tudo o que precisa está dentro da caixa.

Seguindo o manual de montagem, o processo é feito em cerca de 15 minutos e está pronta a sentar.

Conforto e ergonomia

A Fantech Extreme Gaming permite um alto nível de ajustes. A altura pode ser ajustada de 48 a 54 cm, com um elevador a gás de classe 4 de 80mm.

A altura dos apoios de braços também é ajustável em altura e rotação. O encosto, por outro lado, vai de um ângulo reto, até aos 180º. Sim, é possível ficar deitado na cadeira, com segurança.

Para aumento do conforto, tanto o assento como as costas têm almofadas laterais que “abraçam” o corpo.

Vêm ainda com duas almofadas, uma para apoio da cabeça e outra para apoio da lombar.

O tópico da ergonomia e conforto é muito subjetivo e varia de corpo para corpo. Por exemplo, a almofada de apoio à lombar eu considero demasiado grande. Aliás, para mim o encosto da cadeira é confortável sem nenhum apoio extra à lombar. Já para o Hugo Cura, que também teve oportunidade de testar a cadeira, considerou bastante confortável o uso com a almofada.

Em comparação com a minha cadeira diária, esta torna-se mais dura. Contudo, apenas notei desconforto durante os primeiros dias de utilização, até o corpo se adaptar à nova estrutura.

Seja em ambiente de jogo ou mesmo de trabalhou e estudo, por muito que uma cadeira seja confortável, é de extrema importância fazer paragens de hora a hora para meter o corpo a mexer. Este hábito poderá fazer a diferença na sua saúde.

Conclusão

A cadeira Fantech Extreme Gaming apresenta-se como uma excelente opção dentro das ofertas do segmento. Além do seu conforto, é uma cadeira resistente, com materiais e acabamentos de qualidade.

Os ajustes que permite fazer, adaptando-se a diferentes posições e corpos, é então outra das suas vantagens.

Esta cadeira gaming está disponível por 129,90 € e pode ser adquirida nas cores branco, azul, vermelho, verde e amarelo.

Cadeira Fantech Extreme Gaming