Verificações interativas da Samsung: descubra se o seu smartphone funciona corretamente

Cada vez os smartphones que usamos estão mais carregados de tecnologia e funcionalidades que nem sempre estão percetíveis “ao virar de cada menu”. Contudo, podemos ter a certeza que se precisarmos de alguma ferramenta, ela provavelmente está instalada ou está na loja de aplicações. Por exemplo, os telefones Samsung Galaxy incluem uma app que permite aos utilizadores descobrir se tudo está a funcionar corretamente.

A nossa sugestão para hoje é ajudar-vos a conhecer as Verificações interativas dos Samsung.

App Samsung Members é um canivete suíço

Os smartphones Samsung podem ter acesso a uma app que é muito útil. Chama-se Samsung Members e dentro traz aquilo que podemos apelidar de canivete suíço no que toca a verificações do estado do smartphone.

Assim, ao usarmos a app que já existe nos Galaxy, mas que pode ser instalada a partir da Play Store noutros Samsung, iremos ter acesso a dois grupos, Diagnosticar e Optimizar.

vamos então ao botão Obter ajuda, no fundo da janela, e a seguir botão Ir p/ manutenção do telefone.

Samsung Members: Diagnosticar

Esta app além de dar dicas de utilização, sugestões e truques, também “mete as mão na massa”. Isto é, divididas em dois grupos, existem opções para diagnosticar e otimizar os mais variados aspetos do smartphone.

Estas ferramentas podem ser determinantes quando algo está a funcionar mal. Além de ser detetado o problema, a Samsung eventualmente irá reparar com a sua outra vertente.

Verificações automáticas:

Esta área, tal como o nome indica, faz uma verificação automática de vários items quer do hardware, quer do próprio sistema operativo. Então, mediante o resultado apurado, a ferramenta informação a qualidade do material verificado e sugere melhoramentos.

Aqui poderá ter logo à partida um conjunto de informações importantes para manter o smartphone como um relógio suíço.

Verificações Interativas:

Nesta opção podem ter uma ação mais refinada. Aqui o utilizador poderá fazer uma verificação à saúde da bateria, teste de Hardware (Touch, som, sensores e outros) e também melhorias de performance como limpeza da memória RAM, otimização das suas configurações.

Este recurso, incluído nos dispositivos da marca, permite aos utilizadores partilhar soluções para problemas potenciais com produtos Samsung. Além disso, esta aplicação fornece dicas e truques para tirar mais proveito dos smartphones.

Em cada componente, o software executa uma avaliação, informa do estado do hardware, interage para que o utilizador execute alguns passos e dê a sua perceção do funcionamento.

Se as verificações forem concluídas com êxito, então o ícone fica a azul, se existir alguma problema, o ícone fica vermelho e a app dispara algumas sugestões para resolver o problema.

No próximo guia vamos debruçar-nos nas opções de otimização.

